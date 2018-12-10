Восстановлена картина смерти российской чемпионки

В Братске Иркутской области погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова, сообщает ТАСС

Как рассказали в администрации города, девушка принимала ванну и одновременно разговаривала по мобильному телефону, подключенному к зарядному устройству. Случайно уронив телефон в воду, спортсменка получила удар током, от которого скончалась.

По предварительным данным, в момент гибели Ирина находилась в квартире одна. Её тело позднее обнаружили родственники.

Весной 2018 года Ирина Рыбникова выиграла чемпионат России по панкратиону и была включена в состав сборной страны для участия в первенствах Европы и мира.