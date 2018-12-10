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Восстановлена картина смерти российской чемпионки 

Рамблер 7 часов назад
В Братске Иркутской области погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова, сообщает ТАСС.
Как рассказали в администрации города, девушка принимала ванну и одновременно разговаривала по мобильному телефону, подключенному к зарядному устройству. Случайно уронив телефон в воду, спортсменка получила удар током, от которого скончалась.
Российская чемпионка погибла из-за телефона
По предварительным данным, в момент гибели Ирина находилась в квартире одна. Её тело позднее обнаружили родственники.
Весной 2018 года Ирина Рыбникова выиграла чемпионат России по панкратиону и была включена в состав сборной страны для участия в первенствах Европы и мира.
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