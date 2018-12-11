Российский пловец отказался плыть двухсотметровку на ЧМ

Российский пловец Климент Колесников снялся с дистанции 200 метров комплексным стилем на чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу. Причины снятия не называются.

Помимо этого заплыва россиянин квалифицировался в полуфинал на дистанции 100 метров на спине, на который по-прежнему заявлен, сообщается на сайте соревнований.

Колесников — рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине и трёхкратный чемпион Европы 2018 года. Он также является шестикратным чемпионом и серебряным призёром III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что российские пятиборцы сменят план подготовки.