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Российский пловец отказался плыть двухсотметровку на ЧМ 

News.ru + ещё 50 12 часов назад
Фото: Климент Колесников/vk.com
Российский пловец Климент Колесников снялся с дистанции 200 метров комплексным стилем на чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу. Причины снятия не называются.
Помимо этого заплыва россиянин квалифицировался в полуфинал на дистанции 100 метров на спине, на который по-прежнему заявлен, сообщается на сайте соревнований.
Колесников — рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине и трёхкратный чемпион Европы 2018 года. Он также является шестикратным чемпионом и серебряным призёром III летних юношеских Олимпийских игр 2018 года.
Ранее News.ru сообщал, что российские пятиборцы сменят план подготовки.
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