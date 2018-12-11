В 2018 году россияне потратили на мельдоний более 2 млрд рублей

С января по октябрь 2018 года россияне купили почти 5 млн 900 тыс. упаковок препаратов, содержащих активное вещество мельдоний. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 года (более 3 млн 915 тыс.) и почти на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года (более 4 млн 405 тыс.). Такие данные News.ru предоставило аналитическое агентство DSM Group.

В общей сложности, за 10 месяцев текущего года наши соотечественники потратили на препарат более 2 млрд 312 млн рублей. Это почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2016 года (тогда эта сумма составляла более 1 млн 798 тыс.), и почти на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года (более 2 млн 67 тыс. рублей).

Действующее вещество «мельдоний» используют в медицине с середины 80-х годов прошлого века. При этом спрос на препарат стал активно расти после того, как в конце 2015 году разгорелся международный скандал. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских легкоатлетов в систематическом использовании мельдония, который был внесён в список запрещённых для спортсменов препаратов. Событие вызвало широкий общественный резонанс и длительное время подробно освещалось в СМИ.

News.ru разобрался в причинах роста спроса на запрещённый препарат.