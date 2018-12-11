Обокрали дом главного тренера сборной России

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Главного тренера сборной РФ по фехтованию обокрали 

Рамблер 11 часов назад
Главный тренер сборной РФ фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что неизвестные украли из его дома женские часы и драгоценности. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам тренера, злоумышленники залезли в частный дом через второй этаж. Хозяева вспугнули их, преступники выпрыгнули из окна и убежали.
Глава поселка рассказал Мамедову, что воры в течение одного дня пытались попасть в пять домов. Тренер назвал преступников «какими-то ненормальными» и предположил, что они не знали, в чей именно дом забрались.
Тренер отметил, что по следам преступников шла полиция, но было уже темно, а злоумышленники сбежали в лес в сторону Митино.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в Подмосковье. Канал отмечает, что сумму нанесенного преступниками ущерба оценивают более чем в 200 тысяч рублей. Среди прочего, они похитили шесть пар женских наручных часов.
Ильгар Мамедов — двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира. Российскую сборную он возглавил в 2012 году. Под его руководством россияне завоевали на Олимпиаде-2016 четыре золотые медали, одно «серебро» и две «бронзы».
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