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Обвиненный в связи с 14-летней олимпийский чемпион избежал наказания 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Арбитражный суд аннулировал пожизненную дисквалификацию олимпийского чемпиона по тхэквондо Стивена Лопеса, ранее обвиненного в связи с 14-летней Ниной Зампетти. Об этом сообщает Inside The Games.
«Обвинения так и не были доказаны, поэтому Стивен больше не находится под санкциями», — заявил адвокат Лопеса Говард Джейкобс.
Единственным свидетелем на слушании со стороны обвинения был следователь. В то время, как защита Лопеса представила показания пятерых свидетелей.
В сентябре стало известно, что агентство U. S.Center for SafeSport, которое занимается вопросами этики и дисциплины в спорте, наложило на 40-летнего спортсмена пожизненную дисквалификацию из-за обвинений в сексуальной связи с Зампетти, которой на тот момент было 14 лет. Девушка, также занимающаяся тхэквондо, является дочерью друзей Лопеса.
Лопес выступал на пяти Олимпиадах. Он дважды становился победителем Игр (в 2000-м и 2004-м). Также на его счету бронзовая медаль на пекинской Олимпиаде. Кроме того, спортсмен — пятикратный чемпион мира.
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