Обвиненный в связи с 14-летней олимпийский чемпион избежал наказания

Арбитражный суд аннулировал пожизненную дисквалификацию олимпийского чемпиона по тхэквондо Стивена Лопеса , ранее обвиненного в связи с 14-летней Ниной Зампетти. Об этом сообщает Inside The Games.

«Обвинения так и не были доказаны, поэтому Стивен больше не находится под санкциями», — заявил адвокат Лопеса Говард Джейкобс.

Единственным свидетелем на слушании со стороны обвинения был следователь. В то время, как защита Лопеса представила показания пятерых свидетелей.

В сентябре стало известно, что агентство U. S.Center for SafeSport, которое занимается вопросами этики и дисциплины в спорте, наложило на 40-летнего спортсмена пожизненную дисквалификацию из-за обвинений в сексуальной связи с Зампетти, которой на тот момент было 14 лет. Девушка, также занимающаяся тхэквондо, является дочерью друзей Лопеса.

Лопес выступал на пяти Олимпиадах. Он дважды становился победителем Игр (в 2000-м и 2004-м). Также на его счету бронзовая медаль на пекинской Олимпиаде. Кроме того, спортсмен — пятикратный чемпион мира.