Олимпийская чемпионка объяснилась за слова о «тупых» детях

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объяснила, почему назвала детей «тупыми». Ее слова приводит телеканал «360».

Спортсменка заявила, что назвала детей тупыми в хорошем смысле этого слова.

«Это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло», — добавила он.

Егорян отметила, что, возможно, выразилась грубо.

Ранее 12 декабря фехтовальщица в интервью «Матч ТВ» заявила, что никогда бы не стала работать тренером из-за того, что дети тупые. Она пояснила, что дети сталкиваются с проблемой, когда необходимо точно следовать инструкциям тренера.

Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой. Обе награды спортсменка завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро — в командной и личной сабле. Также Егорян пять раз становилась чемпионкой Европы в командном первенстве и одержала победу на чемпионате мира.