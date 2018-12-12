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Олимпийская чемпионка объяснилась за слова о «тупых» детях 

Lenta.ru 7 часов назад
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объяснила, почему назвала детей «тупыми». Ее слова приводит телеканал «360».
Спортсменка заявила, что назвала детей тупыми в хорошем смысле этого слова.
«Это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло», — добавила он.
Егорян отметила, что, возможно, выразилась грубо.
Ранее 12 декабря фехтовальщица в интервью «Матч ТВ» заявила, что никогда бы не стала работать тренером из-за того, что дети тупые. Она пояснила, что дети сталкиваются с проблемой, когда необходимо точно следовать инструкциям тренера.
Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой. Обе награды спортсменка завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро — в командной и личной сабле. Также Егорян пять раз становилась чемпионкой Европы в командном первенстве и одержала победу на чемпионате мира.
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