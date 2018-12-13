Олимпийская чемпионка оправдалась за слова о «тупых детях»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян объяснила, почему считает детей тупыми, передаёт телеканал «360». По её словам, подрастающее поколение не сразу понимает, чего от него хотят взрослые.

«Это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз повторить, чтобы до него дошло», — заявила спортсменка.

Егорян уточнила, что изначально её слова были неправильно поняты и под словом «тупые» она подразумевала только «хорошее» его значение.

Скандал разразился после эфира программы «Тает Лёд» на Матч-Тв, в которой Яна Егорян заявила, что не готова переходить на тренерскую работу, поскольку считает детей тупыми. Впрочем фехтовальщица сразу оговорилась, что уважает труд наставников юных спортсменов.