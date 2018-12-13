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Ефимова в бикини: лучшая пловчиха страны делится горячими фото с Бали 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Instagram
Откровенные фотографии пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой из солнечной Индонезии этой зимой особенно согревают ее персональных поклонников и любителей спорта.
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