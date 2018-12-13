Чемпиона мира арестовали за убийство росгвардейца

Чемпион мира по рукопашному бою Шабан Мачиев арестован в Махачкале по подозрению в убийстве лейтенанта Росгвардии Дагестана, сообщает «КП».

По версии следствия, между Мачиевым и росгвардейцем произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой чемпион открыл стрельбу из пистолета и ранил лейтенанта.

Смертельный выстрел произвел другой участник конфликта — Хаскил Якубов, который выстрелил в голову уже лежащему росгвардецу. Якубов все еще находится в розыске.

Мачиев арестован на 10 дней, обвинение ему еще не предъявлено.

Как отмечает «КП», Хаскил Якубов — родной брат чемпиона мира по боевому самбо Магомеда Якубова. Братьев уже задерживали за оборот оружия и пособничество террористам.