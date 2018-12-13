Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпиона мира арестовали за убийство росгвардейца 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Спортивный клуб «Аманат»
Чемпион мира по рукопашному бою Шабан Мачиев арестован в Махачкале по подозрению в убийстве лейтенанта Росгвардии Дагестана, сообщает «КП».
По версии следствия, между Мачиевым и росгвардейцем произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой чемпион открыл стрельбу из пистолета и ранил лейтенанта.
Смертельный выстрел произвел другой участник конфликта — Хаскил Якубов, который выстрелил в голову уже лежащему росгвардецу. Якубов все еще находится в розыске.
Мачиев арестован на 10 дней, обвинение ему еще не предъявлено.
Как отмечает «КП», Хаскил Якубов — родной брат чемпиона мира по боевому самбо Магомеда Якубова. Братьев уже задерживали за оборот оружия и пособничество террористам.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева приедет в Россию вместе с тренером
Названы лучшие теннисисты года
Российским биатлонистам не запретили покидать Австрию1
Жена Глушакова отказалась комментировать угрозы
Футболист-рекордсмен по смене клубов опять сменил клуб
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
03:15
Обокрали дом главного тренера сборной России
Летние виды спорта Биатлон
01:25
Бизнесмен крупно обманул российского хоккеиста
Хоккей
00:32
Эта победа важнее любой Лиги Европы
Футбол
00:29
Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения
Футбол
00:26
Олимпийская чемпионка отказалась от «тупых» детей
Летние виды спорта Статьи
01:14
Мамаев прислал жене неожиданный подарок из СИЗО
Футбол
00:15
Олимпийская чемпионка объяснила слова о тупых детях
Летние виды спорта Прочее
01:01
Фигуристка Туктамышева госпитализирована
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение