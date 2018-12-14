Олимпийская чемпионка пожаловалась на популярность футбола

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина призналась в своём Instagram, что её раздражает популярность футболистов, которые редко могут похвастаться хорошим результатом. В то время как сборная по синхронному плаванию не проигрывает уже в течение 20 лет.

«Парадокс в том, что синхронное плавание всё равно непопулярный вид спорта в России. Никто не интересуется как зовут тех, кто стоит в составе команды», — сетует спортсменка (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Шишкиной, россияне знают поименно каждого футболиста «даже если он уже года два сидит на скамейке запасных». Такая популярность, считает синхронистка, не оправдана, поскольку сборная по футболу редко радует фанатов победами.

«Бесит, что мало мальски удачные выступления футболистов превозносят до небес, а 20 лет без поражений (от слова ВООБЩЕ) синхронисток все принимают, как должное», — резюмирует Шишкина.

В пример девушка приводит Испанию, где по популярности у любителей спорта на первом месте футбол, на втором — теннис и на третьем — синхронное плавание.