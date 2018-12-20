Константин Драчев, отец убитого чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, прокомментировал приговор, который 20 декабря вынес Хабаровский краевой суд убийце его сына, передает ТАСС.
Обвиняемого в преступлении 25-летнего Анара Аллахверанова признали виновным по части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорили к 18 годам колонии строгого режима.
"Конечно, я недоволен, жизнь за жизнь должна быть, пожизненного заключения хотел бы, но я реалист", — сказал Константин Драчев.
Драчев погиб в драке с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска 20 августа 2017 года. После Аллахверанов скрылся с места преступления, но спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что адвокаты осужденного на 18 лет убийцы чемпиона мира обжалуют приговор.