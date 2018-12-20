Отец убитого чемпиона мира считает мягким приговор убийце его сына

Константин Драчев, отец убитого чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, прокомментировал приговор, который 20 декабря вынес Хабаровский краевой суд убийце его сына, передает ТАСС

Обвиняемого в преступлении 25-летнего Анара Аллахверанова признали виновным по части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорили к 18 годам колонии строгого режима

"Конечно, я недоволен, жизнь за жизнь должна быть, пожизненного заключения хотел бы, но я реалист", — сказал Константин Драчев.

Драчев погиб в драке с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска 20 августа 2017 года. После Аллахверанов скрылся с места преступления, но спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что адвокаты осужденного на 18 лет убийцы чемпиона мира обжалуют приговор.