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Российский тяжелоатлет вернет олимпийскую медаль при одном условии 

Газета.Ru + ещё 2 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский тяжелоатлет Апти Аухадов, лишенный второго места на Олимпийских играх 2012 года из-за положительной допинг-пробы, вернет серебряную медаль, если от этого будет зависеть его спортивная карьера, сообщает ТАСС.
Отметим, что невозврат медалей не считается нарушением антидопинговых правил
"Не понимаю, как можно было обнаружить в моей лондонской пробе допинг. Перед той Олимпиадой я прошел десять тестирований, в Лондоне меня тоже проверяли, а потом, спустя годы, находят что-то. Это бред полный. Если от возврата медали будут зависеть мои дальнейшие выступления на международных стартах, то я, конечно же, расстанусь с наградой. Иначе зачем я сейчас тренируюсь в полную силу и готовлюсь к Кубку России, чтобы отобраться на чемпионат Европы? Я хочу выступить, в том числе, и на следующей Олимпиаде и побороться там за призовые места. И ради возможности завоевания той награды я готов расстаться с этой", — сказал Аухадов.
Спортсмен был отстранен от спорта на два с половиной года. Его дисквалификация закончилась 10 декабря 2018 года.
Ранее россиянка вернула серебряную медаль Олимпиады-2012.
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Летние виды спорта , Апти Аухадов , ИТАР-ТАСС
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