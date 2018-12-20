Российский тяжелоатлет вернет олимпийскую медаль при одном условии

Российский тяжелоатлет Апти Аухадов , лишенный второго места на Олимпийских играх 2012 года из-за положительной допинг-пробы, вернет серебряную медаль, если от этого будет зависеть его спортивная карьера, сообщает ТАСС

Отметим, что невозврат медалей не считается нарушением антидопинговых правил

"Не понимаю, как можно было обнаружить в моей лондонской пробе допинг. Перед той Олимпиадой я прошел десять тестирований, в Лондоне меня тоже проверяли, а потом, спустя годы, находят что-то. Это бред полный. Если от возврата медали будут зависеть мои дальнейшие выступления на международных стартах, то я, конечно же, расстанусь с наградой. Иначе зачем я сейчас тренируюсь в полную силу и готовлюсь к Кубку России, чтобы отобраться на чемпионат Европы? Я хочу выступить, в том числе, и на следующей Олимпиаде и побороться там за призовые места. И ради возможности завоевания той награды я готов расстаться с этой", — сказал Аухадов.

Спортсмен был отстранен от спорта на два с половиной года. Его дисквалификация закончилась 10 декабря 2018 года.

Ранее россиянка вернула серебряную медаль Олимпиады-2012.