Год летних видов: Россия покорила Европу и мир

Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы, подопечные Ирины Винер-Усмановой триумфально завершили первенство мира по художественной гимнастике, а российские гандболистки остановились в шаге от золота на Евро-2018. «Газета.Ru» подводит итоги 2018 года по летним видам спорта.

Россия покорила Европу

Триумфом российских спортсменов завершился чемпионат Европы по летним видам спорта.

Всего на турнире было разыграно 187 комплектов медалей в 13 различных видах спорта. Спортсмены соревновались в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, легкой атлетике, спортивной гимнастике, велотреке, велошоссе, муантибайке, BMX, гольфе, академической гребле и триатлоне.

По итогам турнира сборная России завоевала 66 медалей, из которых 31 — золотая. Также в активе россиян 19 серебряных и 16 бронзовых наград. И это без учета выступления российских легкоатлетов, которое соревновались под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Стартовали российские спортсмены с победы в соревнованиях по академической гребле. Первое золото принес экипаж Екатерины Потаповой , Анастасии Тихановой, Екатерины Севастьяновой и Елены Орябинской.

В турнире по плаванию сборная России завоевала больше всех медалей — десять золотых, столько же серебряных и шесть бронзовых.

Успешнее всех выступила Юлия Ефимова . Она увезла с чемпионата Европы пять медалей, четыре из которых золотые. Россиянке не было равных в заплывах брассом на дистанциях 50, 100 и 200 м, а также в эстафете 4х100 м.

В смешанной эстафете комплексным плаванием 4х100 м сборная России с Ефимовой взяла серебро.

Звезда мирового уровня россиянин Климент Колесников принес в копилку сборной три золотые медали, а также установил мировой рекорд в заплыве на 50 м на спине.

На соревнованиях в открытой воде единственным медалистом стал Кирилл Беляев , ставший серебряным призером на дистанции 25 км.

Пловцам из России удалось поставить рекорд по количеству медалей на первенстве континента. Им удалось побить достижение сборной СССР, установленное в 1981 году.

Синхронистам удалось подтвердить лидирующий статус России в этом виде спорта. Спортсмены завоевали девять из десяти возможных золотых медалей. Без победы россияне остались в неолимпийской дисциплине, в которой просто не принимали участие. По словам главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской, такое решение было принято намеренно.

В прыжках в воду россияне выиграли пять наград высшей пробы из 13-ти, а также добавили в копилку национальной команды четыре серебряные и три бронзовые медали.

Александр Бондарь стал победителем в прыжках с десятиметровой вышки, а затем вместе с Виктором Минибаевым завоевал золото в синхронных прыжках.

Гимнасты завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Россия заняла первое место по общему количеству наград и по победам.

В женских соревнованиях россиянки в составе Ангелиный Мельниковой, Ирины Алексеевой , Ульяны Перебиносовой, Ангелины Симаковой и Лилии Ахаимовой завоевали золото в командном турнире.

Выступавшие под нейтральным флагом российские легкоатлеты завоевали шесть наград: три серебряные, две бронзовые и одну — золотую.

Единственную победу среди российских легкоатлетов завоевала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, взявшая планку 2 м.

На победу также претендовал и Сергей Шубенков , но в забеге на дистанции 110 метров с барьерами 27-летний россиянин уступил лишь 0,002 секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду

Серебряные награды также завоевали десятиборец Илья Шкуренев и прыгун с шестом Тимур Моргунов, покоривший высоту шесть метров.

Обделенные российские атлеты

Несмотря на успехи российских атлетов, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не включила россиян в список претендентов на звание лучших атлетов года.

Мария Ласицкене в уходящем году была включена в список претендентов на приз лучшей легкоатлетки года, но в шорт-лист не попала и она. В прошедшем сезоне россиянка завоевала еще и золото на зимнем чемпионате мира. Ласицкене показала феноменальный результат, одержав победу в 25 турнирах из 26.

Она также установила рекордную серию из 45 побед подряд, которая была прервана на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате. Там Ласицкене заняла третье место. Но это не помешало ей выиграть общий зачет соревнований.

Шубенков также не попал в список номинантов на звание лучшего легкоатлета года. Он не только одержал победу на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» с результатом 12,97 секунды, опередив испанского бегуна Орландо Ортегу. Завоевав «бриллиантовый трофей», он стал и первым легкоатлетом в истории, которому удалось добиться подобного успеха в беге на 110 метров с барьерами во второй раз подряд.

Всего за 2018 год россиянин принял участие в 15 турнирах, одержав в них 11 побед.

Триумф учениц Винер-Усмановой

В Софии прошел чемпионат мира по художественной гимнастике, на котором подопечные Ирины Винер-Усмановой завоевали семь наград высшей пробы из семи.

Россиянки стали победительницами в командных соревнованиях. В составе золотой сборной выступили сестры Дина и Арина Аверины, а также Александра Солдатова . Также Дина завоевала четыре награды высшего достоинства в упражнениях с обручем, мячом, булавой и многоборье. Солдатова взошла на высшую ступень пьедестала в упражнениях с лентой, взяла серебро с мячом и бронзу в многоборье. У Арины Авериной две бронзы — в упражнениях с обручем и булавами.

Также россиянки Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова , Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова стали победительницами в групповом многоборье.

Благодаря успехам на чемпионате мира российские гимнастки отобрались на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Выборы главы ОКР

В конце мая 2018 года прошли выборы главы Олимпийского комитета России (ОКР).

По итогам голосования Поздняков набрал 78,7% голосов делегатов Олимпийского собрания и был избран главой ОКР.

В должности вице-президента Поздняков был руководителем российской делегации на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Кандидата поддержали 35 организаций — членов ОКР. Среди них — 17 спортивных федераций, в том числе такие крупные и влиятельные, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Попова, к примеру, изначально поддержал лишь Стрелковый союз России (ССР).

Призер ОИ по велоспорту укатила из России

Велогонщица Ольга Забелинская летом приняла решение сменить спортивное гражданство.

Спортсменка приняла участие в двух Олимпиадах. В 2012 году на Играх в Лондоне она стала двукратным бронзовым призером — в групповой гонке и в гонке с раздельным страртом. Спустя четыре года в Рио-де-Жанейро Забелинская взяла серебряную медаль в индивидуальной гонке.

Говоря о причинах смены спортивного гражданства, велогонщица призналась, что у нее есть опасения, связанные с возможным недопуском до Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Я не чувствую возраста и в столице Японии готова бороться за медали. Но вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах. Началось все в Рио, затем в Пхенчхане ситуация усугубилась и, по моим ощущениям, в Токио будет еще хуже. На 99% уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным», — сказала Забелинская в интервью «Матч ТВ».

Также Забелинская выразила мнение, что в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) недооценивали ее заслуги и преувеличивали сумму денег, затраченную на подготовку спортсменки к главным стартам четырехлетия.

В шаге от титула

После триумфа на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России сильно изменилась в составе.

В новом своем облике коллектив Евгения Трефилова в 2017 году принял участие на чемпионате мира. На фоне золота Рио вылет в 1/4 финала мирового первенства выглядел провалом. В Федерации гандбола России не стали рубить с плеча и отправлять в отставку главного тренера национальной команды, полюбившегося публике своими острыми комментариями.

Шанс реабилитироваться за неудачное выступление на чемпионате мира россиянки получили на первенстве Европы.

Турнир, прошедший во Франции, начался с победы над хозяйками соревнований со счетом 26:23. Затем россиянки обыграли Черногорию (24:23), Сербию (24:23) и Данию (29:25). На групповой стадии команда Трефилова уступила лишь Словении (27:29) и Швеции (30:39). При этом встреча против скандинавской команды не имела турнирного значения, так как сборная России досрочно обеспечила себе выход в полуфинал.

Соперников по 1/2 финала стала сборная Румынии. Если в первом тайме интрига в матче еще сохранялась, то во второй половине россиянки не оставили шансов румынкам. В этой встрече, как и на всем турнире, блистала Анна Вяхирева . В поединке за выход в финал чемпионата Европы она набрала 13 очков.

Еще до финальной встречи против сборной Франции стало известно, что Вяхирева признана самым ценным игроком чемпионата мира.

Командный трофей завоевать нашим гандболисткам не удалось. Француженки показали высокий уровень игры в обороне и реализовывали свои шансы в атаке. При поддержке фанатов хозяйки турнира не позволили россиянкам выйти вперед.

Сборная Франции взяла у команды России реванш за поражение в финале Олимпиады в Рио — 24:21.

Лучшим игроком матча стала Вяхерева, но для гандбольного «Месси», как ее называют поклонники этого вида спорта, это слабое утешение.