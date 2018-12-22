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Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения 

Lenta.ru 4 часа назад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что Россия может лишиться права проводить международные соревнования из-за ситуации с недопуском представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в московскую лабораторию. Его слова приводит ТАСС.
Члены WADA не смогли получить доступ в лабораторию из-за того, что используемое ими оборудование для сбора данных не было сертифицировано согласно российскому законодательству. У российской стороны есть возможность решить эту проблему до 31 декабря.
Если WADA не получит доступ в обозначенные сроки, статус РУСАДА вновь будет упразднен. В этом случае Россия не сможет принимать международные соревнования, а российским спортсменам будет запрещено выступать за границей.
Исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах 20 сентября. Российское агентство было признано не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году, после чего разгорелся допинговый скандал, приведший к отстранению некоторых спортсменов и лишению их возможности участвовать в ОИ-2016. Из-за этого на Играх в Пхенчхане отечественные атлеты выступали под нейтральным флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
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Летние виды спорта , Видео , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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