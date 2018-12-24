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Украину из-за допинга лишат олимпийского «золота», завоеванного в Лондоне 

Украина.ру + ещё 3 13 часов назад
Фото: flickr.com, PaulBarber
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила чемпиона Олимпиады в Лондоне украинца Алексея Торохтия от участия в соревнованиях после проведенной проверки допинг-проб спортсменов.
В пробе украинского атлета обнаружен анаболический агент дегидрохлорметилтестотерон. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации IWF.
От комментариев относительно дальнейших санкций, которые могут быть применены к спортсмену, IWF пока воздерживается.
Повторная проверка допинг-проб проводилась по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), который примет решение о возможном лишении спортсменов полученных ими медалей.
Напомним, что Алексей Торохтий является олимпийским чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 килограмм.
С 2004 года МОК лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годах, из-за допинга. Так, золотой медали лишился Юрий Белоног, которую он получил за толкание ядра, а Елена Олефиренко — бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).
Ольга Коробка была лишена серебряной медали, полученной во время соревнований по тяжелой атлетике, Людмила Блонская — серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталия Давидова — бронзовой медали по тяжелой атлетике, Денис Юрченко — бронзовой медали по легкой атлетике, Василий Федоришин — серебряной медали по вольной борьбе. Медали были завоеваны на летней Олимпиаде-2008 в Пекине. Также МОК лишил Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне.
Стоит также отметить, что в 2017 году МОК лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук. Повторная проверка анализов 35-летней спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид «Туринабол».
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Комментарии2
Летние виды спорта , Денис Юрченко , Ольга Коробка , Василий Федоришин , Юрий Белоног , Виктория Терещук , Юлия Калина , Людмила Блонская
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