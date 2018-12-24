Украину из-за допинга лишат олимпийского «золота», завоеванного в Лондоне

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила чемпиона Олимпиады в Лондоне украинца Алексея Торохтия от участия в соревнованиях после проведенной проверки допинг-проб спортсменов.

В пробе украинского атлета обнаружен анаболический агент дегидрохлорметилтестотерон. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации IWF.

От комментариев относительно дальнейших санкций, которые могут быть применены к спортсмену, IWF пока воздерживается.

Повторная проверка допинг-проб проводилась по инициативе Международного олимпийского комитета (МОК), который примет решение о возможном лишении спортсменов полученных ими медалей.

Напомним, что Алексей Торохтий является олимпийским чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 килограмм.

С 2004 года МОК лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годах, из-за допинга. Так, золотой медали лишился Юрий Белоног , которую он получил за толкание ядра, а Елена Олефиренко — бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).