Умер звезда мировой фотографии Лев Бородулин

Умер спортивный фотограф, звезда мировой фотографии Лев Бородулин. Некролог опубликован в инстаграм-канале borodulincollection.

«Ушел из жизни Лев Бородулин. Великому спортивному фотографу, коллекционеру, внесшему бесценный вклад в сохранение русской истории и культуры, было 95 лет. Снимки Льва Бородулина стали эмблемой эпохи, а Borodulin Collection одним из крупнейших собраний классической советской фотографии», — говорится в сообщении.

Лев Бородулин родился в 1923 году. Учился в Московском полиграфическом институте, откуда ушел на фронт. Прошел Отечественную войну, участвовал в обороне Москвы и взятии Берлина, награжден боевыми медалями.

После войны завершил обучение в вузе. Работал в журнале «Огонёк» , специализировался на фото со спортивных состязаний.

Художник не раз признавался лучшим фотографом мира. В 1960-х годах Photography Year Book называла Бородулина звездой мировой фотографии, а японская пресса удостаивала звания лучшего мастера 1967 года.

Лев Бородулин был награжден золотой олимпийской медалью за достижения в области спортивной фотографии. В 1972 году фотограф переехал в Израиль.