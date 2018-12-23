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Умер звезда мировой фотографии Лев Бородулин 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Умер спортивный фотограф, звезда мировой фотографии Лев Бородулин. Некролог опубликован в инстаграм-канале borodulincollection.
«Ушел из жизни Лев Бородулин. Великому спортивному фотографу, коллекционеру, внесшему бесценный вклад в сохранение русской истории и культуры, было 95 лет. Снимки Льва Бородулина стали эмблемой эпохи, а Borodulin Collection одним из крупнейших собраний классической советской фотографии», — говорится в сообщении.
Лев Бородулин родился в 1923 году. Учился в Московском полиграфическом институте, откуда ушел на фронт. Прошел Отечественную войну, участвовал в обороне Москвы и взятии Берлина, награжден боевыми медалями.
После войны завершил обучение в вузе. Работал в журнале «Огонёк», специализировался на фото со спортивных состязаний.
Художник не раз признавался лучшим фотографом мира. В 1960-х годах Photography Year Book называла Бородулина звездой мировой фотографии, а японская пресса удостаивала звания лучшего мастера 1967 года.
Лев Бородулин был награжден золотой олимпийской медалью за достижения в области спортивной фотографии. В 1972 году фотограф переехал в Израиль.
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Летние виды спорта , Журнал "Огонек"
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