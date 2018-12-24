Пловчиха из Нидерландов подозревается в употреблении допинга, пишут СМИ

Пловчиха из Нидерландов Кира Туссен подозревается в применении запрещенных препаратов, сообщает volkskrant.nl.

Как отмечает издание, в допинг-пробе 24-летней спортсменки, взятой на этапе Кубка мира в Пекине 2 ноября, обнаружен тулобутерол, который облегчает дыхание при астме. У спортсменки есть соответствующий диагноз, поэтому она использует лекарство.

Туссен получила уведомление от Международной федерации плавания о возможном допинг-нарушении 7 декабря, перед стартом чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Китае.

"Эта ситуация казалась нереальной, я проплакала половину полета, — призналась пловчиха. — Я думала: "Ужасно, что я не смогу выступить на чемпионате мира". Последние несколько недель были настоящим кошмаром. Никогда в своей жизни я не употребляла допинг".

Максимальное наказание, которое может получить спортсменка — дисквалификация на два года, говорится в материале.