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Пловчиха из Нидерландов подозревается в употреблении допинга, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 18 часов назад
Фото: globallookpress.com
Пловчиха из Нидерландов Кира Туссен подозревается в применении запрещенных препаратов, сообщает volkskrant.nl.
Как отмечает издание, в допинг-пробе 24-летней спортсменки, взятой на этапе Кубка мира в Пекине 2 ноября, обнаружен тулобутерол, который облегчает дыхание при астме. У спортсменки есть соответствующий диагноз, поэтому она использует лекарство.
Туссен получила уведомление от Международной федерации плавания о возможном допинг-нарушении 7 декабря, перед стартом чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Китае.
"Эта ситуация казалась нереальной, я проплакала половину полета, — призналась пловчиха. — Я думала: "Ужасно, что я не смогу выступить на чемпионате мира". Последние несколько недель были настоящим кошмаром. Никогда в своей жизни я не употребляла допинг".
Максимальное наказание, которое может получить спортсменка — дисквалификация на два года, говорится в материале.
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