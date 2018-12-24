В Тольятти найдена убитой юная пловчиха

В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха, сообщает « Комсомольская правда ».

Девушка найдена на пустыре в Автозаводском районе города, на ее теле было не менее 17 ножевых ранений.

СУ СК по Самарской области сообщили, что подозреваемый в убийстве девушки задержан по горячим следам. Им оказался ее знакомый, ровесник, который нанес ей удары ножом в ходе ссоры, после чего снял ювелирные украшения и забрал мобильный телефон.

Убитая была мастером спорта по плаванию, с 2010 года занималась в школе «Олимп». В 2017 году она на первенстве страны среди юниоров завоевала серебряную медаль, а в начале декабря вернулась из Саранска, где принимала участие в соревнованиях «Резерв России».