Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти найдена убитой юная пловчиха 

Рамблер + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха, сообщает «Комсомольская правда».
Девушка найдена на пустыре в Автозаводском районе города, на ее теле было не менее 17 ножевых ранений.
В СУ СК по Самарской области сообщили, что подозреваемый в убийстве девушки задержан по горячим следам. Им оказался ее знакомый, ровесник, который нанес ей удары ножом в ходе ссоры, после чего снял ювелирные украшения и забрал мобильный телефон.
Убитая была мастером спорта по плаванию, с 2010 года занималась в школе «Олимп». В 2017 году она на первенстве страны среди юниоров завоевала серебряную медаль, а в начале декабря вернулась из Саранска, где принимала участие в соревнованиях «Резерв России».
Летние виды спорта , Криминал , Происшествия , СКР , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легенда английского футбола обратился к Трампу
Российского футболиста удалили с поля в Турции
Бобровский признан первой звездой недели в НХЛ
Специалистов WADA не позвали в Россию
Российские хоккеисты устроили мордобой в раздевалке3
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
00:33
Норвежский биатлонист финишировал в прыжке
Биатлон
06:30
Мамаев и Кокорин снова выйдут на поле
Футбол
01:03
Дерби «Бутырки»: Кокорин и Мамаев возвращаются в футбол
Футбол Статьи
03:46
Пьяная свадьба и откровенная Медведева
Фигурное катание Статьи
03:46
Затмила Загитову: кто такая Щербакова
Фигурное катание Статьи
00:10
Без Медведевой и Туктамышевой: кто поедет на ЧЕ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение