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Объявлена дата похорон убитой 16-летней пловчихи 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Директор школы олимпийского резерва N10 "Олимп" в Тольятти Андрей Степанов заявил, что похороны убитой 16-летней вице-чемпионки по плаванию Сафии Аскаровой пройдут 26 декабря, передает "РИА Новости".
23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело Аскаровой с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний знакомый спортсменки, который во время ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, а потом снял с тела драгоценности.
Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она взяла серебро чемпионата России среди юниоров.
Ранее сообщалось, что жители Тольятти несут цветы в память об убитой 16-летней пловчихе.
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Летние виды спорта , Андрей Степанов , РИА Новости
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