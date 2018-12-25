Объявлена дата похорон убитой 16-летней пловчихи

Директор школы олимпийского резерва N10 "Олимп" в Тольятти Андрей Степанов заявил, что похороны убитой 16-летней вице-чемпионки по плаванию Сафии Аскаровой пройдут 26 декабря, передает "РИА Новости"

23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело Аскаровой с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний знакомый спортсменки, который во время ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, а потом снял с тела драгоценности.

Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она взяла серебро чемпионата России среди юниоров.

Ранее сообщалось, что жители Тольятти несут цветы в память об убитой 16-летней пловчихе.