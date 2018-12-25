Появилась первая версия убийства вице-чемпионки по плаванию

Следователи выдвинули версию убийства 16-летней спортсменки из Тольятти Сафии Аскаровой, передаёт РИА Новости . По данным правоохранителей, девушка поссорилась со своим бывшим молодым человеком, который в ходе конфликта несколько раз ударил её ножом.

Тело убитой с колото-резанными ранами шеи и туловища было обнаружено 23 декабря на пустыре возле жилого дома по улице Юбилейной. Спустя сутки правоохранители отчитались о задержании подозреваемого на сайте ведомства. Им оказался 16-летний знакомый погибшей, с которым Аскарова какое-то время встречалась.

«Подозреваемый на почве ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении молодого человека будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Сафия Аскарова в свои 16 лет уже являлась мастером спорта по плаванию. В прошлом году на первенстве России среди юниоров девушка заняла второе место.