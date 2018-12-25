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Гимнастка Мустафина планирует выступить в многоборье на весенних этапах Кубка мира 

ТАСС + ещё 4 16 часов назад
Фото: ТАСС
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина планирует выступать в многоборье на чемпионате России и весенних этапах Кубка мира. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
На чемпионате России в Казани, который прошел в апреле и стал для гимнастки первым турниром после рождения ребенка, Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. В мае спортсменка травмировала колено, которое ей оперировали в 2015 году, из-за повреждения она пропустила турнир в Хорватии, также она не выступала в Кубке России и на чемпионате Европы. В октябре 24-летняя гимнастка выиграла серебро в составе сборной России в командном турнире.
"Начиная с марта, я буду выступать на международных стартах — этапах Кубка мира, и на чемпионате России в Пензе. Планирую выступить в многоборье. Проблему с коленом я решила, все в порядке", — сообщила Мустафина.
Российские гимнасты Мустафина и Денис Аблязин прошли медицинское обследование в одной из немецких клиник и приступили к подготовке к новому сезону на подмосковной базе "Озеро Круглое".
Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 2 по 10 марта 2019 года.
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Летние виды спорта , Денис Аблязин , Алия Мустафина , ИТАР-ТАСС
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