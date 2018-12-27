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Важно!Внимание!На меня напал человек с тесаком которым обычно рубят кокосы. Ситуация:на тренировке мы разминались, там было много людей в том числе и девушки. Хочу сразу отметить-что любой мужчина, всегда должен биться за честь своей женщины. Если вашу женщину оскорбили, приставали нагло или грязно и т.д. Но!Если девушке делают комплимент-этому надо радоваться!И девушка в ответ всегда должна давать понять, что она несвободна! Если люди это игнорируют-они должны понести наказание. Тут же совершенно другая ситуация. С девушками даже НЕ РАЗГОВАРИВАЛИ! Через 20 минут к нам подходит разъярённый человек, предъявляет претензии. Ему сказали:«Уважаемый, вашу женщину никто не оскорблял, не приставал, мы разминались рядом!Ничего такого не было!»На что он сказал, что так как это его женщины, к ним вообще подходить нельзя, и даже рядом стоять!Ему ответили: «А как узнать, что это ваши женщины?.. Казалось бы, на этом конфликт исчерпан. Все поняли друг друга. Тем более, он три дня назад подходил ко мне фотографироваться!И даже выставлял это в инстаграм. Но он начал дерзить, показывая свою ревность. На что я ему сказали:»У нас с тобой разные позиции!Что ты хочешь?!Если ты хочешь подраться-со мной, то драться в России с тобой никто не будет!Я не дерусь. Я политик!Но если тебе очень хочется-пойдём в ринг сейчас!» Ушёл. Спустя 20 минут вернулся со словами «Пойдём в ринг!»Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошёл извиниться, но попытался ударить меня (см. 2ое видео). Я сделал контрприем. Провёл «болевой» на руку. Он сдался. Отпустили с Миром. Он это подтвердил. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом, в помещение, где были женщины, и дети!И начал кричать что меня убьёт. Вот такая ситуация. Сейчас нахожусь в отделении Полиции. Считаю, что человек должен нести ответственность за свои действия. Нельзя хвататься за нож, тем более в такой нелепой ситуации!Либо находись все время рядом со своими женщинами, либо разберись в ситуации! Изучив Инстаграм Рауфа Идрисова (так его зовут), делаю вывод, что "скорее всего"-он бандит. Оружие на фотографиях, с комментариями, выколачиваня долгов и т.п. Полиция Тайланда уже работает. Пишите комменты и инфо о нём!
«Ему ответили: «А как узнать, что это ваши женщины?» — рассказал дзюдоист, добавив, что Идрисов «три дня назад подходил» сфотографироваться.
«Драться в России с тобой никто не будет! Я не дерусь. Я политик» (Носов — депутат Госдумы шестого созыва).
«И начал кричать что меня убьет», — рассказал Носов.