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В Таиланде на дзюдоиста Носова напал «неадекватный» соотечественник с тесаком 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Бронзовый призер Олимпиады дзюдоист Дмитрий Носов, находящийся сейчас на Пхукете, сообщил, что на него напал «какой-то неадекватный русский», вооруженный «тесаком, которым обычно рубят кокосы»; позднее выяснилось, что нападавшего зовут Рауф Идрисов.
Поводом для конфликта оказались девушки. Носов в Instagram пишет, что «мужчина всегда должен биться за честь своей женщины», но не реагировать агрессивно на комплименты в ее адрес, а женщина «всегда должна давать понять, что она несвободна».
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Важно!Внимание!На меня напал человек с тесаком которым обычно рубят кокосы. Ситуация:на тренировке мы разминались, там было много людей в том числе и девушки. Хочу сразу отметить-что любой мужчина, всегда должен биться за честь своей женщины. Если вашу женщину оскорбили, приставали нагло или грязно и т.д. Но!Если девушке делают комплимент-этому надо радоваться!И девушка в ответ всегда должна давать понять, что она несвободна! Если люди это игнорируют-они должны понести наказание. Тут же совершенно другая ситуация. С девушками даже НЕ РАЗГОВАРИВАЛИ! Через 20 минут к нам подходит разъярённый человек, предъявляет претензии. Ему сказали:«Уважаемый, вашу женщину никто не оскорблял, не приставал, мы разминались рядом!Ничего такого не было!»На что он сказал, что так как это его женщины, к ним вообще подходить нельзя, и даже рядом стоять!Ему ответили: «А как узнать, что это ваши женщины?.. Казалось бы, на этом конфликт исчерпан. Все поняли друг друга. Тем более, он три дня назад подходил ко мне фотографироваться!И даже выставлял это в инстаграм. Но он начал дерзить, показывая свою ревность. На что я ему сказали:»У нас с тобой разные позиции!Что ты хочешь?!Если ты хочешь подраться-со мной, то драться в России с тобой никто не будет!Я не дерусь. Я политик!Но если тебе очень хочется-пойдём в ринг сейчас!» Ушёл. Спустя 20 минут вернулся со словами «Пойдём в ринг!»Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошёл извиниться, но попытался ударить меня (см. 2ое видео). Я сделал контрприем. Провёл «болевой» на руку. Он сдался. Отпустили с Миром. Он это подтвердил. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом, в помещение, где были женщины, и дети!И начал кричать что меня убьёт. Вот такая ситуация. Сейчас нахожусь в отделении Полиции. Считаю, что человек должен нести ответственность за свои действия. Нельзя хвататься за нож, тем более в такой нелепой ситуации!Либо находись все время рядом со своими женщинами, либо разберись в ситуации! Изучив Инстаграм Рауфа Идрисова (так его зовут), делаю вывод, что "скорее всего"-он бандит. Оружие на фотографиях, с комментариями, выколачиваня долгов и т.п. Полиция Тайланда уже работает. Пишите комменты и инфо о нём!

Публикация от  Дмитрий Носов (@nosov_official)

При этом Носов подчеркивает, что «даже не разговаривал» с девушками, ставших причиной конфликта, просто «разминались рядом» на тренировке, где было «много людей».
Идрисов же, по словам Носова, заявил, что «так как это его женщины, к ним вообще подходить нельзя, и даже рядом стоять».
«Ему ответили: «А как узнать, что это ваши женщины?» — рассказал дзюдоист, добавив, что Идрисов «три дня назад подходил» сфотографироваться.
Теперь же «неадекватный русский» начал «дерзить, показывая свою ревность». Носов предположил, что тому хочется подраться, но заявил:
«Драться в России с тобой никто не будет! Я не дерусь. Я политик» (Носов — депутат Госдумы шестого созыва).
При этом он предложил мужчине разобраться прямо на месте, проведя поединок.
В итоге его противник согласился «пойти в ринг», где дважды потерпел поражение, причем после первого «подошел извиниться», но при этом «попытался ударить» Носова.
После того, как Носов второй раз победил его, мужчина ушел, а «через три минуты ворвался с ножом, в помещение, где были женщины и дети».
«И начал кричать что меня убьет», — рассказал Носов.
Дзюдоист обратился в полицию, так как «все должно быть по закону». Он сказал, что «одного ножевого ранения в жизни» ему хватило, а нападавший «должен сидеть».
Он считает, что Идрисов — «скорее всего», является «бандитом», так как в соцсетях у Идрисова — «оружие на фотографиях, с комментариями, выколачивание долгов и т.п.».
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Комментарии4
Летние виды спорта , Видео , Дмитрий Носов , Госдума
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