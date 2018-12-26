Названа причина убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию

Убийца 16-летней спортсменки сознался в содеянном и в ходе следственного эксперимента рассказал о причинах содеянного. По его словам, он решил напасть на девушку с ножом за ее отказ возобновить отношения.

Стали известны новые подробности дела об убийстве 16-летней вице-чемпионки России по плаванию. Следствие провело беседу с предполагаемым убийцей молодой девушки, в ходе которой тот признался в содеянном, а также рассказал, что стало причиной нападения. По словам задержанного, он ранее находился со спортсменкой в отношениях, но затем поругался, после чего предложил девушке встречу возле ее дома.

16-летний юноша захотел восстановить отношения с молодой пловчихой, однако та ответила отказом.

Из-за этого убийца напал на девушку с ножом, заявив, что «первых ударов перестал понимать, что происходит», сообщают Вести.Ru.

На данный момент сверстник погибшей находится под арестом. Он задержан на два месяца, после чего предстанет перед судом. В его отношении будет заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а также решен вопрос об избрании меры пресечения. При этом личность задержанного не разглашается.

Напомним, что 23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело спортсменки с колото-резаными ранениями шеи и туловища. В результате проведенной медицинской экспертизы было зафиксировано более 30 ножевых ранений.

Также вместе с информацией об убийстве региональный интернет-портал «Происшествия Тольятти» разместил сведения о том, что убийца также ограбил девушку, сняв с нее дорогие украшения. Однако в ведомстве данную информацию опровергли, равно как и не стали утверждать о мотивах убийства.

Девушка была найдена на пустыре, который уже на протяжении долгого времени вызывает опасения у местных жителей. По словам одного их них, на месте убийства редко появляются «молодежь и маргиналы».

«И ведь эта стройка уже несколько лет там стоит, реально страшно ходить — котлован, заросли, кусты. В двух местах оторваны листы, похоже на нелегальный вход. Место пользуется спросом и у молодежи, и у маргиналов. Но никто не реагирует», — приводит слова одного из очевидцев «Комсомольская правда».

Подозреваемого в преступлении задержали на одном из вокзалов. В данный момент следствие решает вопрос об избрании меры пресечения молодого человека. При этом в прокуратуре Автозаводского района подчеркнули, что пока рано говорить о мотивах, которые двигали подозреваемым при совершении преступления. К текущему моменту его еще не допрашивали.

«Уже назначены судебно-медицинская, судебно-криминалистическая и судебно-психиатрическая экспертизы», — рассказывали в прокуратуре Автозаводского района.

Спортсменка пропала около четырех часов дня. Как утверждают очевидцы, ее в последний раз видели в одном из магазинов Тольятти. После этого девушка перестала выходить на связь. По данным источника, родители погибшей были уверены, что их дочь ушла в гости к своей подруге.

«Примерно в 16:00 она вышла из дома в магазин. Через некоторое время ее родные стали волноваться, почему ее долго нет. Начали звонить, но телефон оказался заблокирован», — заявил источник.

Погибшая является мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебро чемпионата России среди юниоров. В начале декабря этого года спортсменка выступила в турнире «Резерв России», который прошел в Саранске.

Девушка занималась плаванием с самого детства. Одними из ее первых тренеров были Татьяна Аксиньина и Светлана Игнатова. Девушка окончила СДЮСШ по плаванию №10 «Олимп». По словам директора школы, там будет организована мемориальная акция в честь спортсменки.