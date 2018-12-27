На бывшего депутата Госдумы напали с ножом 

Депутат Госдумы шестого созыва, дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов в своем инстаграме рассказал, что в Тайланде на него напал россиянин с ножом, сообщает "Советский спорт".
Инцидент произошел во время открытой тренировки в Пхукете. Нападавшему не понравилось, что спортсмен разминается рядом с якобы его девушкой. По словам дзюдоиста молодой человек был разъярен и дерзил ему. В итоге, Носов предложил мужчине выяснить отношения на ринге, тот согласился. "Поединок" ожидаемо закончился в пользу депутата.
Позже мужчина ворвался в помещение уже с ножом и угрожал убить спортсмена. В результате нападавшего скрутили и передали сотрудникам проавоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что фанаты "Наполи" получили ножевые ранения во время матча с "Интером".