Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На бывшего депутата Госдумы напали с ножом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: instagram.com/nosov_official
Депутат Госдумы шестого созыва, дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов в своем инстаграме рассказал, что в Тайланде на него напал россиянин с ножом, сообщает "Советский спорт".
Инцидент произошел во время открытой тренировки в Пхукете. Нападавшему не понравилось, что спортсмен разминается рядом с якобы его девушкой. По словам дзюдоиста молодой человек был разъярен и дерзил ему. В итоге, Носов предложил мужчине выяснить отношения на ринге, тот согласился. "Поединок" ожидаемо закончился в пользу депутата.
Позже мужчина ворвался в помещение уже с ножом и угрожал убить спортсмена. В результате нападавшего скрутили и передали сотрудникам проавоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что фанаты "Наполи" получили ножевые ранения во время матча с "Интером".
Газета.Ru: последние новости
Жители Тольятти несут цветы в память об убитой 16-летней пловчихе У пары российских спортсменов родилась дочь Объявлена дата похорон убитой 16-летней пловчихи
Летние виды спорта , Дмитрий Носов , Госдума , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина предупредили об изоляции российского спорта4
Чемпионат Италии могут приостановить
Скончалась 17-летняя прыгунья на лыжах с трамплина
«Угрожал выбросить из окна»: Кержакова обвинили в избиении жены
Российские легкоатлеты не вернули МОК 24 медали
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
01:05
Врун и лентяй: Тихонов обрушился на Шипулина
Биатлон
02:40
«Губерниев вредит российскому и мировому биатлону»
Биатлон Статьи
01:10
Подозреваемый в убийстве юной спортсменки назвал мотивы
Летние виды спорта Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение