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Олимпийская чемпионка по фехтованию перенесет операцию 

Газета.Ru + ещё 11 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле Яна Егорян перенесет операцию в январе, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, который также отметил, что спортсменка приступит к тренировкам в конце февраля.
При этом он отметил, что Егорян проводит больше времени в социальных сетях и на дискотеках, чем на тренировках.
"Яна сама не скрывает, что ведет такой образ жизни сейчас. Она и в своих интервью рассказывает о том, что ходит в клубы и на различные мероприятия. Сейчас у нее есть проблемы со здоровьем, скорее всего, в начале января у нее будет госпитализация. Я думаю, что после этого, примерно в конце февраля, она вернется в строй и приступит к тренировкам.
Яна — сильная саблистка, сильный спортсмен. Поэтому чем больше у нас будет конкуренция за попадание в заветную четверку для участия в Играх, тем лучше и тем сильнее будет наш олимпийский состав", — заявил специалист.
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Летние виды спорта , Яна Егорян , ИТАР-ТАСС
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