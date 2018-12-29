Олимпийская чемпионка по фехтованию перенесет операцию

Двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2016 в личной и командной сабле Яна Егорян перенесет операцию в январе, сообщает ТАСС

Об этом проинформировал главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, который также отметил, что спортсменка приступит к тренировкам в конце февраля.

При этом он отметил, что Егорян проводит больше времени в социальных сетях и на дискотеках, чем на тренировках.

"Яна сама не скрывает, что ведет такой образ жизни сейчас. Она и в своих интервью рассказывает о том, что ходит в клубы и на различные мероприятия. Сейчас у нее есть проблемы со здоровьем, скорее всего, в начале января у нее будет госпитализация. Я думаю, что после этого, примерно в конце февраля, она вернется в строй и приступит к тренировкам.