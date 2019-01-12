WADA назвало дату решения по статусу РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства вынесет вердикт относительно статуса российской структуры 22 января.

В сообщении пресс-службы говорится, что в этот день исполнительный комитет WADA обсудит рекомендации собственного подразделения по соответствию. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы успеть должным образом изучить соображения, которые будут представлены только к 17 января.

Как напоминает ТАСС , 10 января министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты WADA приступили к работе по получению данных Московской антидопинговой лаборатории. Они начали монтировать оборудование для копирования информации. Процедура проходит в полной координации с российскими экспертами и представителями Следственного комитета , подчеркнул министр.

В сентябре прошлого года исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году.