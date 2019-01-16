Госдума захотела проверить пробирки для допинг-проб 

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв направил обращение в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для проверки пробирок для допинг-проб, которые используются агентством.
Письмо было отправлено после того, как в СМИ появилась информация о том, что норвежский спортсмен Сондре Гуттормсен сумел вскрыть руками три пробирки с пробами во время допинг-контроля офицерами. При этом, спортсмен не оставил следов повреждений на пробирках. Антидопинговое агентство Норвегии использует марку Berlinger, которая считается наиболее надёжной и используется во всем мире.
«Прошу вас уточнить, пробирки какой фирмы использует РУСАДА», — приводит текст письма Свищёва РИА Новости.
Также Дмитрий Свищёв отправил обращение к президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди, поскольку организация использует для забора допинг-проб именно эту фирму. По его мнению, ставится под сомнение прозрачность результатов допинг контроля WADA и международная антидопинговая система в целом.
«Со своей стороны WADA заявило о проведении расследования в отношении указанного факта. В связи с этим просим вас проинформировать о результатах данного расследования», — в заключении написал Свищёв.
В Москве продолжают работать эксперты WADA, которые производят забор данным московской антидопинговой лаборатории. Вопрос восстановление РУСАДА в правах будет решён на заседании исполкома WADA 22 января.
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