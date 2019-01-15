Выступление гимнастки заставило зрителей танцевать 

Американка Кетелин Охаши, спортивная гимнастка, представила невероятное выступление на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. В вольные упражнения она включила не только акробатические элементы, но и танцевальные па, чем буквально ошеломила публику. В качестве музыкального сопровождения Кетелин использовала подборку композиций Майкла Джексона, что сделало выступление по-настоящему зажигательным. Прежде спортивные гимнастки не включали танцевальные движения в такие программы, и находка Охаши пришлась зрителям по вкусу, они не просто активно поддерживали спортсменку криками, но и пританцовывали под музыку. Судьи по достоинству оценили талант девушки и поставили ей высший балл.