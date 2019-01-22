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Когуашвили: к чемпионату Европы Чакветадзе еще прибавит 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уровень мастерства олимпийского чемпиона 2016 года по греко-римской борьбе Давита Чакветадзе, показанный им на чемпионате России в Калининграде, выглядел как небо и земля в сравнении с аналогичным турниром 2018 года, заявил РИА Новости главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.
Чакветадзе в понедельник в первом периоде финального поединка в весовой категории до 87 килограммов победил Сосруко Кодзокова (туше). Спортсмен в 2017 году на чемпионате мира в Париже получил тяжелую травму ноги, а в августе прошлого года в финале чемпионата страны досрочно проиграл Бекхану Оздоеву.
"Можно сказать, что Давит много времени восстанавливался после серьезной травмы, — сказал по телефону Когуашвили. — Но тот уровень борьбы, который сейчас показал Давит — это, конечно, небо и земля по сравнению с прошлогодним чемпионатом России. И он продемонстрировал хорошую борьбу. Может быть, не такую яркую, в некоторых моментах было видно, что ему приходится немного тяжеловато".
"Но я думаю, что к чемпионату Европы он еще прибавит и покажет более убедительную борьбу, — продолжил собеседник агентства. — При соперничестве в партере у него все обстоит нормально, а вот над борьбой в стойке ему надо еще активно поработать. В этом компоненте Давиту надо прибавить".
Чемпионат Европы пройдет 8-14 апреля в Бухаресте.
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Летние виды спорта , РИА Новости
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