Пацкевич объявила, что готовится стать матерью

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич объявила, что готовится стать матерью.

Пацкевич взяла перерыв в карьере после чемпионата мира в Будапеште 2017 года.