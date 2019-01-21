Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич объявила, что готовится стать матерью.
Пацкевич взяла перерыв в карьере после чемпионата мира в Будапеште 2017 года.
"Лишь немногие знали о переменах в нашей семье. Мы сами потихоньку привыкали к ним и хотели пожить в тишине, наслаждаясь моментом. Настало время все рассказать вам! Мы ждали этот Новый год, как никто другой, совсем скоро наша жизнь перевернётся с ног на голову и никогда не будет прежней! Мы находимся в самом волшебном состоянии, в ожидании нашего чуда!", — написала Пацкевич на своей странице в Instagram, добавив хештег #скоростанумамой.
Мужем Пацкевич является пловец Григорий Фалько.