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Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге 

News.ru + ещё 4 9 часов назад
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила о времененном отстранении трёх тяжелоатлеток из Таиланда. Их допинг-пробы, взятые в Ашхабаде на чемпионате мира в 2018 году, дали положительный результат.
В нарушении антидопинговых правил, как сообщает пресс-служба IWF, подозреваются Сукания Срисурат (до 55 кг), Сопита Танасан (до 48 кг), Тхуня Сукхароен (до 45 кг) и Читчанок Пулсабакул (свыше 87 кг). Первые две из них — чемпионки Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, первые три из них — чемпионки мира 2018 года.
У Срисурат, Танасан и Сукхароен обнаружен экзогенный тестостерон, а у Пулсабсакул — экзогенный андростан.
Ранее News. ruсообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) статус соответствия.
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Летние виды спорта , Видео , Всемирное антидопинговое агентство
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