Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) объявила о времененном отстранении трёх тяжелоатлеток из Таиланда. Их допинг-пробы, взятые в Ашхабаде на чемпионате мира в 2018 году, дали положительный результат.

В нарушении антидопинговых правил, как сообщает пресс-служба IWF, подозреваются Сукания Срисурат (до 55 кг), Сопита Танасан (до 48 кг), Тхуня Сукхароен (до 45 кг) и Читчанок Пулсабакул (свыше 87 кг). Первые две из них — чемпионки Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, первые три из них — чемпионки мира 2018 года.

У Срисурат, Танасан и Сукхароен обнаружен экзогенный тестостерон, а у Пулсабсакул — экзогенный андростан.