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Россияне потребовали миллионы от Макларена 

Рамблер + ещё 14 6 часов назад
Фото: Reuters
Российские спортсмены во главе с экс-президентом Федерации гребного спорта России Вениамином Бутом подали иск о защите чести и достоинства к канадскому адвокату Ричарду Макларену, возглавлявшему антидопинговое расследование WADA. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Иск был подан в Верховный суд Онтарио. Издание отмечает, что иск подали еще летом 2018 года, еще полгода понадобилось на то, чтобы вручить Макларену письменное уведомление. Теперь суд сможет рассмотреть заявление.
Бут и спортсмены считают, что они несправедливо пострадали из-за доклада Макларена о допинге. Они хотят взыскать с него около шести миллионов канадских долларов (примерно 300 миллионов рублей) компенсации и штрафа.
По итогам первого доклада Макларена о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет создал комиссию для расследования обвинений в адрес российских спортсменов.
В декабре 2016-го независимая комиссия WADA под руководством Макларена опубликовала вторую часть доклада о допинге в России. В документе утверждалось, что с 2011 года тысячи российских спортсменов были включены в допинговую систему, которую якобы поддерживают власти страны.
Из-за обвинений часть российских легкоатлетов не допустили к Олимпиаде 2016 года в Рио и другим международным соревнованиям. Паралимпийская сборная России в полном составе не попала на Игры в Рио.
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Летние виды спорта , Ричард Макларен , Всемирное антидопинговое агентство
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