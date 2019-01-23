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Чемпионку России по тяжелой атлетике дисквалифицировали на два года 

Рамблер + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская спортсменка Светлана Гаджиева была отстранена от участия в соревнованиях на ближайшие два года, сообщает сайт РУСАДА.
В сообщении говорится, что Гаджиева нарушила пункт 2.4 положения общероссийского документа, который предусматривает наказание за неявку спортсмена на обязательное допинг-тестирование или за отказ сообщить специалистам о месте нахождения атлета.
"Вести"/ Youtube
Светлана Гаджиева является двукратной чемпионкой России по тяжелой атлетике. Медаль высшей пробы на национальных соревнованиях женщина завоёвывала в 2015 и 2016 годах.
Ранее стало известно о том, что двух олимпийских чемпионок по тяжёлой атлетике уличили в употреблении допинга. Представительницы сборной Тайланда Сопита Танасан и Сукания Срисурат получили положительный результат тестирования на содержание в их организмах запрещенных веществ. Исследование проводилось в рамках чемпионата мира в Ашхабаде в 2018 году. Эксперты также заявили, что допинг был найден в крови ещё двух членов тайской женской сборной — Читчанок Пулсабсакул и Тхуню Сукхароен. Все четверо на данный момент отстранены от участия в международных соревнованиях.
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