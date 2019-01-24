ЦСКА представил стратегию развития регбийного клуба до 2023 года 

Большая ежегодная презентация регбийного клуба ЦСКА, на которой была озвучена стратегия развития на ближайшие 5 лет, состоялась в стенах Зала коллегий ФАС России 17 января 2019 года. Первую часть мероприятия посвятили подведению итогов 2018 года: спортивных результатов РК ЦСКА, РК Армейцы, ЖРК ЦСКА; результатов работы с медиа, болельщиками и детскими секциями; развития регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ, где за 2018 год открыто и успешно работают 24 курсантских и кадетских секции. Отметим, что за последние три года армейский клуб показал хорошую для дебютанта регбийного сообщества динамику: стал чемпионом во втором и вице-чемпионом в первом дивизионах чемпионата Москвы, а также обладателем кубков в турнирах по регби-7, призёром Чемпионата России по пляжному регби.
В ходе мероприятия состоялось подписание соглашений c компаниями «Технодинамика», «Паблик Тотем», «Смарт Вью»; фондом «Регбист»; торговым партнёром «CSKAshop.ru»; информационным партнером «RBWorld». Попечителями регбийного клуба ЦСКА стали такие известные люди как: начальник ФАУ Министерства Обороны РФ ЦСКА полковник Артем Громов, генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков, призер Олимпийских Игр, чемпион мира по пятиборью Эдуард Зеновка, коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян, Глава Солнечногорского района Московской области Владимир Слепцов, управляющий партнер компании «Паблик Тотем» Александр Морозов, первый заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, капитан сборной СССР по регби Сергей Молчанов, Руководитель УФАС по республике Крым Евгений Костюшин, продюсер, музыкант, композитор Василий «Баста» Вакуленко, сценарист, продюсер, кинорежиссер Илья Куликов, Олимпийский чемпион Александр Легков.
Попечительский Совет утвердил стратегию развития РК ЦСКА, представленную Президентом Клуба Алексеем Митрюшиным, на ближайшие пять лет, базовым смыслом которой стали: чемпионство в Премьер-лиге 2023 года на собственном регбийном стадионе, проект которого также был представлен в ходе встречи, создание сети из ста детско-юношеских секций и собственной академии в Москве и Московской области, масштабная работа в Вооруженных Силах и силовых структурах Российской Федерации, в рамках которой утверждены регулярные соревнования: Кубок Вооруженных Сил по регби, в котором примет участие 12 команд уже в 2019 году, Кубок ко Дню военно-морского флота и международный Кубок Союзников ко Дню Победы, межведомственный турнир силовых структур. А в рамках медиа активности Клуба планируется не только сотрудничество с Василием «Бастой» Вакуленко, но и совместная работа над фильмом о регби с известным режиссером Ильей Куликовым, выпуск линейки регбийной одежды. Председателем Попечительского совета регби-клуба ЦСКА стал руководитель ФАС России Игорь Юрьевич Артемьев.
"ЦСКА должен стать лучшим клубом России. На это есть время. Эта цель вполне достижима. Кроме того, к 2023 году мы создадим сеть из ста детскоюношеских секций и собственную академию в Москве и Московской области, а также проведем масштабную работу по всему периметру и системе правоохранительных органов, прежде всего, вооруженных сил", — заявил Игорь Артемьев.