У пятикратного чемпиона ОИ обнаружили рак

Американский пловец Натан Эдриан болен раком. Об этом заявил сам пятикратный олимпийский чемпион в Instagram.
«Делал прививку от гриппа и почувствовал себя нехорошо. После нескольких тестов узнал, что у меня обнаружили злокачественные новообразования яичек. Я начал лечение. Прогноз хороший — мы нашли рак рано», — написал 30-летний Эдриан.
Также Натан поделился своими планами на будущее. Эдриан планирует вернуться в спорт и принять участие в Олимпиаде в Токио.
«Теперь собираюсь получить образование в области медицины. Сделаю это раньше, чем планировал. Попытаюсь изменить существующее положение дел в вопросах мужского здоровья», — заключил Эдриан.
Ранее News.ru сообщал, что употребление колбасы повышает риск появления рака.