Боец MMA и бывший фигурист ограбили экс-чемпиона по вольной борьбе

В Московской области боец ММА и бывший фигурист ограбили 57-летнего экс-чемпиона по вольной борьбе, пишет Комсомольская правда ».

Пострадавший, бывший член сборной СССР по вольной борьбе Юрий Воробьев , рассказал изданию, что нападение произошло незадолго до Нового года. Юрий находился на даче и услышал шум внизу. Спустившись, он увидел двоих человек в масках. Один из них прыснул Юрию в лицо из баллончика со слезоточивым газом, а второй начал наносить удары по голове.

«Помню, что, когда я упал, мне надели мешок на голову, а один из них продолжал наносить мне удары. Так как я сам посвятил свою жизнь единоборствам, то определить, что у человека поставленный удар труда не составило», — рассказал Воробьев.

Через некоторое время мужчина попытался вырваться, но грабители стали бить его монтировкой, затем связали и начали пытать, тыкая в бок отверткой. Преступники хотели узнать, где в доме находится сейф.

По словам Юрия, в его доме никогда не было сейфа, да и вообще никаких ценностей на даче он не хранит.

В итоге грабители вынесли из дома спортивные награды, ключи от машины, часы и телефон, а Юрия оставили связанным на полу.

По словам экс-чемпиона, ему удалось доползти до кухни и найти нож, после чего он развязал веревки и направился за помощью к соседям.

В больнице Воробьеву диагностировали множественные ушибы, переломы лицевой кости и лопатки и сотрясение мозга.