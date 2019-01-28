Легендарная всадница Громова умерла в возрасте 97 лет

Почётный президент Федерации конного спорта России Нина Громова ушла из жизни в возрасте 97 лет.

«Нина Георгиевна Громова — единственная всадница в истории конного спорта, которая смогла показать возможности одной лошади на высочайшем уровне в таких дисциплинах, как стипль-чез, конкур, троеборье и выездка», — говорится в заявлении на странице конного клуба «Прадар» в Facebook.

Её деятельность привела сборную команды СССР по выездке на Олимпийских играх 1968 и 1972 года, а также Чемпионате мира 1970 года к победе. В 2017 году Громова стала первым Почетным президентом Федерации конного спорта России и получила звание Заслуженного мастера спорта России.

Ранее сообщалось, что Нина Громова стала самой пожилой всадницей в мире.