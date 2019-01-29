Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Аккаев дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала на восемь лет двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева, в допинг-пробах которого за 2008 и 2012 годы после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества. Об этом сообщил ТАСС председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

"Международная федерация тяжелой атлетики уведомила нас о том, что Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет. Столь длительный срок наказания объясняется тем, что спортсмен на протяжении своей карьеры уже трижды был уличен в нарушении антидопинговых правил", — заметил Петров.

Согласно решению IWF, 33-летний Аккаев дисквалифицирован с 2 августа 2016 года до 1 августа 2024 года.

Первое наказание за нарушение антидопинговых правил Аккаев отбывал с 2005 по 2007 год. В августе 2016 года IWF сообщила о том, что в допинг-пробе россиянина, взятой на Олимпиаде-2008, где он выиграл бронзу, был обнаружен запрещенный оралтуринабол. Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат россиянина на Играх в Пекине. 13 января 2017 года IWF объявила о временном отстранении Аккаева в связи с тем, что в его допинг-пробе, взятой перед Играми-2012, после перепроверки был обнаружен все тот же оралтуринабол.

Аккаев также является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах.