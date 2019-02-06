Вице-президент BSWW: взгляд пляжного футбола направлен на Париж-2024

Вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско посетил Москву в рамках подготовки к чемпионату мира среди клубов. В интервью Сергею Смышляеву функционер рассказал о самом турнире, проанализировал спад в игре сборной России, а также поделился перспективами пляжного футбола в вопросе включения в программу Олимпийских игр.

— "Мундиалито" по пляжному футболу пройдет в Москве менее чем через месяц. В чем специфика этого соревнования? Насколько сложно его организовать по сравнению с тем же чемпионатом мира?

— Во-первых, хотел бы сказать, что мы очень счастливы возможности провести этот турнир за пределами Бразилии. На протяжении многих лет именно Бразилия была страной-хозяйкой "Мундиалито", и никогда ранее не рассматривали варианта провести это соревнование в другом месте. Но в тот момент, когда появилась такая возможность, мы не раздумывали, понимая, что Россия — наилучшее место из всех.

Российский футбольный союз , и сборная страны, и клубы — все это в России развивалось в правильном направлении, очень быстро и с умом. И мы очень довольны. Переговоры с российскими коллегами прошли отлично, это турнир топ-уровня среди сильнейших клубов с максимально талантливым набором футболистов. И мы можем гарантировать, что "Мундиалито" впечатлит всех и будет иметь большой успех у болельщиков.

— И все же, насколько подходит для проведения турнира по пляжному футболу арена "Мегаспорт"?

— Это великолепный стадион, и данный факт должен сыграть большую роль. Кроме того, не стоит недооценивать роль города, Москва — один из крупнейших и важнейших городов мира, и в экономическом, и в политическом планах, и по количеству жителей. Плюс ко всему, все видели, как город справился с организацией чемпионата мира по футболу. Уверены, что наш турнир пройдет суперуспешно.

— Сразу несколько российских клубов примут участие в турнире…

— На данный момент можем гарантировать участие как минимум "Спартака" и "Локомотива". Они вместе с нами являются организаторами турнира. Есть возможность участия еще одного клуба из России, но тут нужно несколько дней для подтверждения, надо подождать. Но участие "Локомотива" и "Спартака" — это уже великолепная новость, ведь у этих команд огромное количество болельщиков.

"Играть в России — мечта каждого"

— Следите за российским чемпионатом? Можно ли его назвать сильнейшим в мире?

— Чемпионат России очень последователен в своем развитии, это самый конкурентоспособный национальный турнир, обладающий еще и максимальной финансовой поддержкой. Работа национальной федерации вкупе с вовлеченностью клубов привели к тому, что на данный момент чемпионат России — пример мирового уровня. Весь мир, футболисты со всех уголков планеты хотят играть в России. А те иностранцы, которые уже тут выступают, все отзываются очень хорошо и о стране, и об инфраструктуре. Выступая в какой-то степени послами, улучшающими образ чемпионата России в мире. Продвигая идею, что играть в России — мечта каждого.

— Россия проводила этапы Евролиги, но суперфинал — ни разу. Также в планах подача заявки на проведение одного из ближайших чемпионатов мира. Есть ли у России шансы принять данные турниры?

— Могу сказать следующее: план по популяризации пляжного футбола в России, который мы разработали с РФС, не заканчивается сегодня или завтра. Этот план рассчитан до 2023 года, на пять лет, и он включает крупнейшие мероприятия, у России большие шансы. Со своей стороны мы окажем максимальную поддержку, чтобы помочь нашим коллегам получить и организовать эти турниры.

— Сборная России идет на четвертом месте в мировом рейтинге, можно ли это назвать спадом?

— По моему мнению, это нормально. В первой пятерке всегда есть движение и смена позиций, а Россия находится на втором месте в Европе после Португалии, в мире — четвертое место, и у команды есть запас для прогресса. Много молодых футболистов, это надо учитывать. А с помощью клубов находятся все новые и новые таланты для сборной. Поэтому сборные России и Бразилии на данный момент дают самые большие гарантии очень техничной игры, зрелищного футбола. Российская команда поменяла стиль, раньше она играла менее красиво, делая ставку на результат. А сейчас она показывает зрелищный футбол, и в ближайшие лет пять-десять талант команды продолжит раскрываться.

— Когда сборная России в 2011 году впервые выиграла чемпионат мира, а затем защитила титул в 2013-м, это было сюрпризом для вас? Все же, где Россия, а где пляжи…

— Это не было сюрпризом, потому что на протяжении многих лет Россия уделяла огромное внимание развитию спорта, и мы наблюдали непрекращающееся развитие. И россияне показали, что не обязательно нужен красивый пляж, а нужен большой профессионализм. Песок, который является покрытием, на котором играют футболисты, есть в наличии в любой точке мира, он используется в огромном количестве сфер, начиная от строительства, и заканчивая производством стекла. И площадку для игры в пляжный футбол можно построить также в любом месте. Так что фактор пляжа является дополнительным, но не обязательным.

"Женская сборная России — новая звезда"

— Не могу обойти стороной женский пляжный футбол, на каком уровне он сейчас находится, и насколько важен этот вектор?

— Женский футбол развивается, и в ближайшие года три эволюция женского пляжного футбола впечатлит. Важен тот факт, что пляжный футбол включен в программу Всемирных пляжных игр, которые пройдут в Сан-Диего в октябре, в том числе будут и женские соревнования. Это мотивирует многие страны создавать женские команды. И мы можем гарантировать, что турнир будет интересным. Видели в деле женскую сборную России, которая выиграла чемпионат Европы, показав супертехничный футбол. И это делает нас счастливыми, что параллельно с мужской командой родилась новая звезда — женская команда.

- Логичный вопрос: когда ждать включения пляжного футбола в программу Олимпийских игр?

— Токио уже слишком близко, а чтобы вид спорта был включен в программу Игр, должны сложиться несколько факторов. И на данный момент есть те факторы, в которых мы должны прибавлять, и это хорошо. Это мечта для всех людей, связанных с пляжным футболом. И наш взгляд направлен на Париж-2024. И мы верим, что добиться этого возможно.

— Впереди ведь еще и Европейские игры в Минске. Довольны ходом подготовки к этому турниру?

— Очень доволен, Минск для нас — это дверь в олимпийскую семью. Ведь это европейские Олимпийские игры. Как и турнир в Сан-Диего. Да, мы пока не являемся полноценными членами олимпийской семьи, но это — следующий шаг. Для нас Минск обладает большой ценностью. Подготовка стадиона и промоушен турнира на высоком уровне, и есть уверенность, что Игры пройдут успешно.

- А сборной России предстоит защищать свой титул, добытый в Баку?

— Уверен, что российская команда будет, как всегда, конкурентоспособной, и нет сомнений, что эта команда — один из претендентов на титул.

— Раньше создавалось впечатление, что отношения между вашей федерацией и УЕФА не самые тесные. Изменилась ли сейчас ситуация, учитывая тот факт, что комитет УЕФА по пляжному и мини-футболу возглавляет россиянин Александр Алаев

— Это очень позитивный фактор, что Александр возглавляет данный комитет. Он установил отличные отношения между BSWW и УЕФА, общение происходит очень позитивно. Думаю, что к лету мы выйдем к прямому сотрудничеству с УЕФА. Смотрю на данный момент с большим оптимизмом, и я очень благодарен Алаеву за ту поддержку, которую он оказывает миру пляжного футбола.