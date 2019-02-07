Погибла врач сборной России по стрельбе

Трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова . Об этом сообщил Стрелковый союз России, не уточнив причину ее гибели.

35-летняя Евгения Иванова работала со сборной России на протяжении трех лет, готовила спортсменов к выступлению на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Иванова входила в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.