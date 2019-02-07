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Погибла врач сборной России по стрельбе 

Рамблер + ещё 12 4 часа назад
Фото: shooting-russia.ru
Трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова. Об этом сообщил Стрелковый союз России, не уточнив причину ее гибели.
35-летняя Евгения Иванова работала со сборной России на протяжении трех лет, готовила спортсменов к выступлению на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Иванова входила в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.
«Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового Союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении Стрелкового союза.
Летние виды спорта , Евгения Иванова
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