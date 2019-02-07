Погибла врач сборной России по стрельбе 

Трагически погибла врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова. Об этом сообщил Стрелковый союз России, не уточнив причину ее гибели.
35-летняя Евгения Иванова работала со сборной России на протяжении трех лет, готовила спортсменов к выступлению на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Иванова входила в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта.
«Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового Союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении Стрелкового союза.