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Били арматурой и дубинками: на игроков «Црвены Звезды» напали в Хорватии 

ТК «Звезда» + ещё 11 9 часов назад
Фото: Slobodna Dalmacija, YouTube
Сербия требует расследовать инцидент в хорватском городе Сплит, где были избиты несколько сербских ватерполистов.
Игроки ватерпольного клуба «Црвена Звезда» из Сербии перед матчем с хорватской командой «Морнар» подверглись нападению в одном из кафе в Сплите.
Как сообщает портал Slobodna Dalmacija, три спортсмена из Сербии в футболках своего клуба зашли в одно из кафе, что не понравилось официанту. Они решили пойти в другое кафе, но в этот момент в заведение ворвались неизвестные и избили ватерполистов дубинками и арматурой.
Сербский вратарь прыгнул с набережной в море, чтобы спастись от нападающих. Там он находился до тех пор, пока не приехали правоохранительные органы. На кадрах видно, как некоторые люди пытались помочь ему выбраться. Другие выкрикивали антисербские лозунги.
Остальные спортсмены спаслись бегством. Они пострадали от ударов дубинками и арматурой.
Сербская команда в результате случившегося отменила матч с хорватами. После этого сербский МИД подготовил ноту протеста и в ближайшее время намерен вручить ее хорватскому послу.
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Летние виды спорта , МИД , МВД
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