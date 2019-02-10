Били арматурой и дубинками: на игроков «Црвены Звезды» напали в Хорватии

Сербия требует расследовать инцидент в хорватском городе Сплит, где были избиты несколько сербских ватерполистов.

Игроки ватерпольного клуба «Црвена Звезда» из Сербии перед матчем с хорватской командой «Морнар» подверглись нападению в одном из кафе в Сплите.

Как сообщает портал Slobodna Dalmacija, три спортсмена из Сербии в футболках своего клуба зашли в одно из кафе, что не понравилось официанту. Они решили пойти в другое кафе, но в этот момент в заведение ворвались неизвестные и избили ватерполистов дубинками и арматурой.

Сербский вратарь прыгнул с набережной в море, чтобы спастись от нападающих. Там он находился до тех пор, пока не приехали правоохранительные органы . На кадрах видно, как некоторые люди пытались помочь ему выбраться. Другие выкрикивали антисербские лозунги.

Остальные спортсмены спаслись бегством. Они пострадали от ударов дубинками и арматурой.