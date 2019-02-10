В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»

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Ватерполистов «Црвены Звезды» избили в Хорватии арматурой и дубинками 

Газета.Ru 1 час назад
Ватерполисты «Црвены Звезды» подверглись нападению со стороны хорватских фанатов. Игроки сербского клуба прогуливались по Сплиту в экипировке с клубной символикой, после чего их атаковала группа неизвестных, вооруженных дубинками и арматурой. Трое ватерполиста получили различные повреждения.
Громкий скандал произошел накануне матча между хорватским ватерпольным клубом «Морнар» и сербской «Црвеной Звездой», который должен был состояться 10 февраля в Сплите. Спортсмены белградского клуба подверглись жесткому нападению со стороны радикалов и местных фанатов.
Происшествие произошло 9 февраля недалеко от набережной. Трое сербских ватерполистов в свободное время решили посетить одно из заведений в Сплите и пришли в кафе в клубной экипировке. Однако официант, увидев символику «Црвены Звезды», в резкой форме потребовал от спортсменов покинуть заведение в срочном порядке. По информации хорватского портала Slobodna Dalmacija, сотрудник кафе был настроен агрессивно.
После этого трое ватерполистов решили переместиться в другой ресторан, однако на выходе из заведения на них напала группа неизвестных. Сообщается, что фанаты выкрикивали националистические и антисербские лозунги.
Напав на спортсменов, фанаты принялись избивать их, используя арматуру, дубинки и иные виды холодного оружия.
Двое игроков «Црвены Звезды» спаслись бегством, а вратарь белградского клуба был вынужден пересечь ограждение на набережной и спрыгнуть в море, где находился вплоть до приезда сотрудников хорватской полиции.
По словам очевидцев, нападавшие также использовали пиротехнику.
«Внезапно раздался взрыв, было очень громко, толпа что-то кричала. На берегу было много людей. Один человек внезапно спрыгнул с набережной в море, двое других скрылись в сторону центральной площади. Тот несчастный человек, который находился в море, кричал, что он из Черногории», — цитирует очевидца Slobodna Dalmacija.
После того, как представители правоохранительных органов прибыли на место нападения, сербский ватерполист выбрался из моря. Помочь подняться на набережную ему помогла девушка и прохожий парень. При этом группа неизвестных продолжала выкрикивать антисербские лозунги.
В результате инцидента руководство «Црвены Звезды» приняло решение отменить матч и в экстренном порядке отправиться в Беград.
«Мы шокированы произошедшим. Это кошмар и катастрофа. Ватерполисты из различных хорватских клубов всегда свободно и спокойно гуляют по Сербии, никто не критикует их и не мешает им ходить по нашим улицам в своей атрибутике и экипировке. То, что произошло в Сплите — это немыслимо. Мы немедленно возвращаемся в Белград», — сказал генеральный директор клуба Игор Милоевич на экстренной пресс-конференции.
Не оставили без внимания нападение на ватерполистов «Црвены Звезды» в Министерстве иностранных дел Сербии. Глава ведомства Ивица Дачич выразил протест в связи с произошедшим и потребовал от правоохранительных органов Хорватии наказать преступников.
«Мы подготовили протестную ноту в связи с инцидентом в Сплите. В ближайшее время она будет передана хорватскому послу. Мы требуем найти зачинщиков и наказать их», — заявил Дачич в эфире сербского телевидения.
На следующий день представители полиции Сплита объявила о задержании трех подозреваемых в нападении на игроков «Црвены Звезды».
«В связи с событием, произошедшим 9 февраля на побережье Хорватской революции, в ходе которого нападению подверглись три гражданина Черногории из ватерпольного клуба «Црвена Звезда», полиция начала оперативное расследование. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех лиц, которые причастны к нападению на граждан Черногории, еще двое находятся в розыске», — говорится в заявлении полиции.
Также в ведомстве заявили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, их ждет суд, который примет меры и степень наказания. В ходе слушаний представители правоохранительных органов также будут добиваться того, чтобы арестованные выдали данные об остальных участниках акции.
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Летние виды спорта , Видео , Статьи , Ивица Дачич , МВД
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