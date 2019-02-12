Ватерполисты устроили массовую драку

Российские спортсмены устроили массовую драку в воде

Ватерполисты казанского «Синтеза» и волгоградского «Спартака» массово подрались во время матча чемпионата России, сообщает Sports.ru

Игра претендентов на второе место в суперлиге чемпионата страны по водному поло состоялась два дня назад. За четыре минуты до конца она была прервана свитком арбитра, после чего в воде сцепились сначала двое ватерполистов, а потом еще около десятка.

«Такого давно уже не было в водном поло», — произносит комментатор на записи матча, распространившейся по Сети.

Во время драки в воде спортсмены пытались бить друг друга руками по лицам, однако из-за всплесков воды невозможно сказать, достиг ли цели хотя бы один из ударов.

Примерно минуту ватерполисты пытались драться, а еще несколько минут ругались. В итоге матч был прерван арбитром. Завтра, как сообщает РИА Новости, инцидент будет рассмотрен спортивно-технической комиссией Федерации водного поло России.