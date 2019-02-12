Путин утвердил паралимпийца Бурлакова членом Общественной палаты России

"Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Бурлакова С. В. — спортсмена-паралимпийца, члена Общественного совета при Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка", — говорится в указе.

Общественная палата Российской Федерации — консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава — три года, численность — 168 человек (40 — по президентской квоте, 85 — от общественных палат субъектов РФ, 43 — от общероссийских общественных объединений).