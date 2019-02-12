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Путин утвердил паралимпийца Бурлакова членом Общественной палаты России 

ТАСС + ещё 6 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Паралимпиец, чемпион мира по пара-карате Сергей Бурлаков стал членом Общественной палаты России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Бурлакова С. В. — спортсмена-паралимпийца, члена Общественного совета при Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка", — говорится в указе.
Общественная палата Российской Федерации — консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава — три года, численность — 168 человек (40 — по президентской квоте, 85 — от общественных палат субъектов РФ, 43 — от общероссийских общественных объединений).
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Летние виды спорта , Прочее , Сергей Бурлаков , Владимир Путин , Общественная палата России
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