Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным

Один из лучшим американских велогонщиков всю жизнь готовился к Олимпиаде, а стал грабителем банков. Он нашел криминальное применение своим спортивным талантам и скрывался с места преступления на уникальном велосипеде ручной работы. Это его и выдало. «Лента.ру» рассказывает историю Тома Джастиса — серийного грабителя банков, который никогда не испытывал страсть к деньгам.

Том Джастис стал преступником от скуки. Он не нуждался в деньгах, но ему хотелось жить по-другому.

Много лет его карьера была расписана на годы вперед. Том с детства увлекался велоспортом и еще в школе считался талантливым гонщиком. В старших классах он ездил в тренировочный лагерь олимпийского резерва и собирался продолжить подготовку в университете. Никто не сомневался в его блестящем будущем. Нужно только не терять терпения, работать над собой — и лет через десять из него выйдет один из лучших велосипедистов мира.

Сказать оказалось проще, чем сделать. Как раз терпения Тому катастрофически не хватало. Он шесть лет не мог закончить университет, много раз менял направление, переводился с философии на социологию, потом ненадолго заинтересовался театром. Получив диплом, Том вернулся к тренировкам, но не особенно утруждался и быстро вылетел из олимпийской команды.

Вместо медалей и почета его ждала работа в социальной службе в Чикаго. Это было определенно не то будущее, на которое он когда-то рассчитывал. Том решил, что после неудачи в спорте ему нужна новая мечта, составил список интересных занятий и стал пробовать их по очереди.

Он был не прочь стать священником, но не прошел в католическую семинарию. Попытка устроиться в Управление по борьбе с наркотиками тоже закончилась провалом. Том подумывал стать коллектором или сварщиком-подводником, но в итоге уехал во Францию и записался в Иностранный легион. К тому времени ему было уже 27 — гораздо больше, чем другим новобранцам. Не пошло — спортсмен не выносил ни сержанта в учебке, ни других солдат. Те отвечали ему взаимностью. Однажды Том сцепился с донимавшим его 19-летним марокканцем и душил его, пока их не разняли. На этом его служба закончилась.

Он вернулся в Чикаго, достал старый листок со списком занятий и вписал туда еще один пункт: «Г. Б.». Грабитель банков.

Первый раз

20 октября 1998 года Том Джастис наведался в квартал, где когда-то скрывался знаменитый чикагский гангстер Джон Диллинджер . Он зашел в магазин маскарадных костюмов и купил парик с длинными черными косами и челкой. Через три дня спортсмен заехал к родителям, жившим в городке Либертивилл под Чикаго, и забрал стоявший в гараже спортивный велосипед.

Поверх обтягивающего велосипедного комбинезона Том натянул брюки и голубую рубашку, потом повязал полосатый галстук. Образ довершали синий пиджак, парик с косами и огромные темные очки. В таком виде он был похож, скорее, на злодея из старых комиксов про Бэтмена, чем на себя или Диллинджера. Когда Том шагал к банку в центре Либертивилла, на него глазели прохожие.

Молодой человек подошел к кассирше и молча протянул ей пакет и белую карточку с надписью «Это ограбление. Кладите все деньги в пакет». Через 45 секунд Том вышел на улицу с пачками купюр. Зайдя в укромное место, он спрятал броский костюм, парик и деньги в принесенную с собой сумку через плечо. В ярком велокомбинезоне и блестящем шлеме его было не узнать. Он сел на велосипед и беззаботно поехал домой. Его никто не остановил.

Том не чувствовал вины, он чувствовал эйфорию. У него все получилось! Задумка оказалась верной, а исполнение — безупречным. Вдобавок никто не пострадал, даже банк — деньги-то застрахованы.

В пакете оказались 5 580 долларов — не очень большая сумма, но дело было не в этом. Адреналин волновал Тома куда больше выгоды. Через несколько дней после ограбления он избавился от парика. Деньги несколько месяцев пылились в доме родителей. В конце концов он оставил на память пару 20-долларовых купюр, а остаток выкинул в мусорный бак возле какого-то фастфуда. Номера купюр могли его выдать — зачем рисковать?

Через год Том совершил второе ограбление — на этот раз в городке Лейк-Форест. Схема была той же, что раньше: заметный костюм, переодевание и бегство на велосипеде. Спустя еще два с половиной месяца он провернул третье дело: ограбил банк в городе Эванстон, расположенном в 19 километрах к северу от Чикаго. Пятидесятилетняя кассирша неохотно отдала ему деньги, но он по обыкновению вежливо поблагодарил ее. Женщина неодобрительно покачала головой.

Том продолжал избавляться от краденого. Он оставлял бумажные пакеты с купюрами достоинством 100 и 20 долларов в местах, где их наверняка найдут бездомные, и чувствовал себя благородным вором. Ограбления банков казались ему единственным просветом в тусклой и безрадостной жизни.

Вторая попытка

В 2000 году Том Джастис решил в последний раз попытать счастья в спорте. Первая категория по велоспорту (американский аналог мастера спорта) давала ему право на участие в отборочных соревнованиях перед сиднейской Олимпиадой. Приехав в калифорнийский Сан-Диего, он посмотрел в зеркало и сказал себе: «Я больше никогда не буду грабить банки».

Изнурительные тренировки помогли войти в форму, но Том по-прежнему тосковал. Он чувствовал себя счастливым только во время ограблений, поэтому быстро взялся за старое. 15 февраля он ограбил первый банк в городке Энсинитас в получасе езды от Сан-Диего. На следующий день — еще один. Через две недели — в Сан-Диего. 24 марта — сразу два банка, один — в Энсинитасе, другой — в соседнем Карлсбаде. Он покинул Карлсбад с 10 тысячами долларов, рассыпая купюры на ходу.

Том по-прежнему не испытывал потребности в деньгах и оставлял себе только долларовые и пятидолларовые купюры, а двадцатки бросал в общественных туалетах и туалетных кабинках на пляжах.

Однажды утром Том проснулся и обнаружил, что не может двинуться из-за сильнейшей боли в спине. Слишком активные тренировки дали себя знать. Он сумел встать только через несколько часов, но о гонках не могло быть и речи. В ближайшие дни даже садиться на велосипед было пыткой. Подготовиться к Олимпиаде в Сиднее он уже не успеет. На этот раз его спортивной карьере точно пришел конец.

Последний круг

Том снял комнату в Чикаго и вернулся к единственному занятию, которые его еще радовало — грабежам. Как только спина зажила, он украл четыре тысячи долларов в банке в городке Хайленд-Парк. Через неделю он грабил банки три дня подряд, причем не особенно удачно. В Эванстоне ему подсунули устройство, которое сработало в сумке и перепачкало вещи специальным красителем. В Уилметте он нарвался на суровую кассиршу, которая отказалась давать деньги и накричала на него на каком-то славянском языке. Пришлось уйти с пустыми руками.

В конце 2000 года Том впервые попробовал кокаин, через несколько месяцев пристрастился к экстази, потом перешел на крэк. Он не считал себя наркоманом, но вскоре вся его жизнь состояла из запоев и наркотиков. Бывший спортсмен делал перерыв только перед ограблениями, у которых появился новый смысл — они помогали финансировать дорогостоящую привычку. Том нигде не работал, но благодаря ограблениям — деньги у него не переводились. Знакомые подозревали, что он стал дилером.

Вместо старого велосипеда Том стал брать на дело другой — работу знаменитого калифорнийского мастера Брента Стилмана, который делал велосипеды по индивидуальным заказам, придирчиво отбирал клиентов и брал две с половиной тысячи долларов за одну раму. Когда Тому предложили подержанный «Стилман» оранжевого цвета всего за 1,2 тысячи долларов, он, не раздумывая, заплатил и совершенно не жалел об этом. Такого потрясающего велосипеда у него никогда не было.

В конце 2001 года Том снова уехал в Калифорнию и поселился в Окленде. К тому времени за его плечами было больше двух десятков ограблений. Он не догадывался, что по его следу идет ФБР , и продолжал обчищать банк за банком.

Финишная прямая

Седьмого марта 2002 года полицейский Грег Томпсон, дежуривший в калифорнийском городе Уолнат-Крик, услышал по рации об ограблении в банке неподалеку. Он готовился перекрыть дорогу, когда мимо промчался велосипедист с сумкой через плечо. Что-то в нем показалось Томпсону подозрительным. «Если я его не остановлю, это будет терзать меня всю жизнь», — подумал он.

Включать сирену не пришлось — парень остановился сам, слез с велосипеда и принялся в нем ковыряться. Полицейский притормозил возле него и стал задавать вопросы. «Я живу с Сан-Рамоне, еду домой», — ответил Том Джастис, притворяясь, что чинит велосипед. «Можно заглянуть в сумку?» — поинтересовался Томпсон. «Конечно, никаких проблем, сейчас открою», — ответил велосипедист и внезапно рванул вперед. «Я знал!» — закричал Томпсон и попытался сообщить о беглеце по рации, но канал был занят. Когда канал освободился, спортсмен уже скрылся.

В нескольких кварталах от Томпсона велосипедиста, летящего на красный свет, заметил полицейский Шон Декстер. Парень обогнул его машину, пересек две полосы, запрыгнул на тротуар, промчался через парковку и растворился в густых зарослях бамбука. Когда Декстер вызвал подкрепление и прибежал на парковку, там уже никого не было. К месту происшествия подтянулись другие полицейские, привели служебную собаку-ищейку. В зарослях валялся оранжевый «Стилман» злоумышленника, потом нашли брошенные велотуфли, но грабителя и след простыл. Полицейские ушли ни с чем.

Том Джастис, шесть часов прятавшийся в грязной трубе под мостом, не верил своей удаче. Когда стемнело, вылез, переоделся в костюм, который использовал при ограблении, и вернулся домой. На следующий день он уехал из Окленда.

Великий грабитель

Декстера задело бегство почти попавшегося ему грабителя. Он поклялся найти его и всерьез взялся за дело. У него была важная улика — оранжевый велосипед. В местном велосипедном магазине сразу узнали работу Брента Стилмана и посоветовали связаться с мастером. Декстер последовал рекомендации и выяснил, что оранжевый велосипед с таким серийным номером был продан в Чикаго.

Мастер разместил на своем сайте объявление о поиске владельца велосипеда. Через месяц его увидел менеджер чикагского велосипедного магазина. Он позвонил Декстеру и сообщил, что знаком и с прежним хозяином оранжевого «Стилмана» и со спортсменом, который купил его год назад. Он вспомнил даже имя велосипедиста: Том Джастис.

Сам Том тем временем пытался сбежать из Соединенных Штатов. Он приехал в Мексику под видом туриста и приставал к барменам в Тихуане, пытаясь найти людей, которые могли бы сделать ему фальшивые документы. На его просьбы откликнулся только чистильщик обуви. Связаться с ним было ошибкой. Он взял деньги, ничего не сделал, а когда Том попытался уйти, бросился на него с ножом. Велосипедист едва успел прыгнуть в такси и велел везти его к границе.

После неудачной поездки в Мексику Том наведался в Окленд к старому другу, а потом вернулся в Либертивилл — попрощаться с родителями. Через неделю его схватило ФБР. Том не сопротивлялся и сразу же сознался во всем — в том числе и в том, в чем его даже не подозревали. Он рассказал, как ограбил 26 банков в 16 городах, расположенных в трех штатах.

«Его бывший сосед Марти считает, что полное признание Тома было не уступкой правосудию, а объяснением сути. "Я не простой грабитель банков. Я великий грабитель банков!" — пишет автор статьи в журнале Chicago. — Даже в этом он не мог быть ординарным».

Тому грозило 120 лет тюрьмы, но суд учел, что он не брал на ограбления оружие и никому не угрожал. Его приговорили к тюремному заключению на 11 лет. После освобождения Том вернулся к занятиям велоспортом и подумывал поступить в аспирантуру, но вместо этого нашел работу в магазине пончиков.