Колобков уверен, что у что Россия сможет провести летнюю Олимпиаду.

Министру спорта РФ интересна возможность проведения летних Олимпийских Игр в России, однако пока об этом говорить рано.

«Места проведения трёх следующих летних Олимпиад, уже известны — Токио-2020, Париж-2024 и США-2028. О проведении Игр в 2032 или 2036 годах пока еще рано загадывать, но для нас это очень интересно. С точки зрения подготовки и проведения не сомневаюсь, что Россия справилась бы», — заявил Павел Колобков в интервью ТАСС.

Также министр спорта заверил общественность, что в Красноярске всё готово к проведению Всемирной зимней универсиады.

Ранее Колобков выразил радость от возвращения Ана в сборную России по шорт-треку.