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Колобков уверен, что у что Россия сможет провести летнюю Олимпиаду. 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Министру спорта РФ интересна возможность проведения летних Олимпийских Игр в России, однако пока об этом говорить рано.
«Места проведения трёх следующих летних Олимпиад, уже известны — Токио-2020, Париж-2024 и США-2028. О проведении Игр в 2032 или 2036 годах пока еще рано загадывать, но для нас это очень интересно. С точки зрения подготовки и проведения не сомневаюсь, что Россия справилась бы», — заявил Павел Колобков в интервью ТАСС.
Также министр спорта заверил общественность, что в Красноярске всё готово к проведению Всемирной зимней универсиады.
Ранее Колобков выразил радость от возвращения Ана в сборную России по шорт-треку.
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Летние виды спорта , Павел Колобков , ИТАР-ТАСС
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