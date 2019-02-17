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Чемпион России погиб после драки в центре Москвы 

Рамблер 4 часа назад
Фото: соцсети
В драке у здания Минкомсвязи, которая произошла в центре Москвы, погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов, сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что в столице после драки с охранником умер молодой мужчина.
Конфликт между 51-летним охранником и 22-летним спортсменом произошел на охраняемой территории по улице Тверской. Как передает «МК», Павлов хотел пройти через шлагбаум, а документы предъявлять отказался. После этого началась перепалка, перешедшая в драку. Оба ее участника упали. Вызванная на место скорая констатировала смерть Павлова. Предположительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
По словам помощника руководителя ГСУ СК России по городу Москве Оксаны Пищулиной, начата проверка в связи со случившимся.
Павлов был выходцем из Орловской области, в 2016 году он выиграл первенство страны по универсальному бою, а также регулярно выигрывал медали на различных соревнованиях.
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Летние виды спорта , Геннадий Павлов , Минкомсвязи РФ , РИА Новости
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