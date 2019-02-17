Министр спорта России Павел Колобков рассказал об отношении к звездам спорта, занимающим посты в Государственной думе.
«У нас есть разные спортсмены в Госдуме. Например, деятельность наших прославленных олимпийских чемпионов — Александра Карелина, Ирины Родниной, Владислава Третьяка — никто не критикует. Они продвигают много законопроектов, отстаивают интересы своих регионов, очень ответственно относятся ко всем насущным вопросам», — отметил Колобков в интервью «Известиям».
По словам министра, все спортсмены, которых избрали в Госдуму, приносят большую пользу обществу.