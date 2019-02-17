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Колобков обозначил позицию по спортсменах в Госдуме 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Министр спорта России Павел Колобков рассказал об отношении к звездам спорта, занимающим посты в Государственной думе.
«У нас есть разные спортсмены в Госдуме. Например, деятельность наших прославленных олимпийских чемпионов — Александра Карелина, Ирины Родниной, Владислава Третьяка — никто не критикует. Они продвигают много законопроектов, отстаивают интересы своих регионов, очень ответственно относятся ко всем насущным вопросам», — отметил Колобков в интервью «Известиям».
По словам министра, все спортсмены, которых избрали в Госдуму, приносят большую пользу обществу.
Летние виды спорта , Александр Карелин , Ирина Роднина , Владислав Третьяк , Павел Колобков , Госдума , газета "Известия"
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