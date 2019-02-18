Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гимнастка Байлз признана лучшей спортсменкой 2018 года 

Газета.Ru + ещё 20 12 часов назад
Фото: Reuters
Гимнастка Симона Байлз признана лучшей спортсменкой года по версии премии Laureus, сообщает "Советский спорт".
В 2018 году американка завоевала шесть медалей, в числе которых четыре высшей пробы за выступления на чемпионате мира. Таким образом, Байлз стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в многоборье.
"Прорывом года" была названа теннисистка Наоми Осака. В предыдущем году японка выиграла US Open и турнир в Индиан-Уэллсе, а в 2019 одержала победу на Australian Open. Сейчас она является первой ракеткой мира.
Среди мужчин лучших спортсменом стал серб Новак Джокович. На его счету победы в таких турнирах, как "Большой шлем", "Уимблдон" и US Open, а также "Мастерсы" в Цинциннати и Шанхае.
Ранее российская спортсменка Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, проходящем в Москве.
Газета.Ru: последние новости
Минкомсвязи РФ: погибший чемпион России по рукопашному бою сам напал на охранника Полиция отпустила охранника, в драке с которым погиб чемпион России Министр спорта рассказал о готовности России к проведению летней Олимпиады
Летние виды спорта , Теннис , НОВАК ДЖОКОВИЧ , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
Порно-видео чемпиона «Формулы-1» слили в Сеть
Автоспорт
«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение