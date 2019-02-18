Гимнастка Байлз признана лучшей спортсменкой 2018 года

Гимнастка Симона Байлз признана лучшей спортсменкой года по версии премии Laureus, сообщает "Советский спорт"

В 2018 году американка завоевала шесть медалей, в числе которых четыре высшей пробы за выступления на чемпионате мира. Таким образом, Байлз стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в многоборье.

"Прорывом года" была названа теннисистка Наоми Осака. В предыдущем году японка выиграла US Open и турнир в Индиан-Уэллсе, а в 2019 одержала победу на Australian Open. Сейчас она является первой ракеткой мира.

Среди мужчин лучших спортсменом стал серб Новак Джокович . На его счету победы в таких турнирах, как "Большой шлем", "Уимблдон" и US Open, а также "Мастерсы" в Цинциннати и Шанхае.

Ранее российская спортсменка Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, проходящем в Москве.