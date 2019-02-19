Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России появится новый вид спорта 

Рамблер + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Скандинавская ходьба станет видом спорта в России. Поручение обеспечить это, как свидетельствует сайт правительства, дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Во второй половине января зампред кабинета министров Ольга Голодец провела совещание о развитии физической культуры для граждан старшего поколения. Накануне по его итогам Медведев дал ряд поручений.
Премьер поручил Министерству спорта создать при правительстве Совет по развитию физической культуры и массового спорта, а также совместно с организацией «Российская федерация северной ходьбы», высшими органами исполнительной власти Карелии и органами исполнительной власти субъектов РФ шире вовлечь граждан в систематические занятия скандинавской ходьбой.
Для реализации последней цели среди поручено обеспечить включение скандинавской ходьбы во всероссийский реестр видов спорта под названием «северная ходьба».
Также глава кабмина поручил проработать вопрос создания и сертификации трасс для занятий новым видом спорта и соревнований по нему, а также вопрос включения в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий крупных мероприятий и соревнований по скандинавской ходьбе.
Комментарии18
Летние виды спорта , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ , Минспорта
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
Порно-видео чемпиона «Формулы-1» слили в Сеть
Автоспорт
«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение