В России появится новый вид спорта

Скандинавская ходьба станет видом спорта в России. Поручение обеспечить это, как свидетельствует сайт правительства, дал премьер-министр Дмитрий Медведев

Во второй половине января зампред кабинета министров Ольга Голодец провела совещание о развитии физической культуры для граждан старшего поколения. Накануне по его итогам Медведев дал ряд поручений.

Премьер поручил Министерству спорта создать при правительстве Совет по развитию физической культуры и массового спорта, а также совместно с организацией «Российская федерация северной ходьбы», высшими органами исполнительной власти Карелии и органами исполнительной власти субъектов РФ шире вовлечь граждан в систематические занятия скандинавской ходьбой.

Для реализации последней цели среди поручено обеспечить включение скандинавской ходьбы во всероссийский реестр видов спорта под названием «северная ходьба».

Также глава кабмина поручил проработать вопрос создания и сертификации трасс для занятий новым видом спорта и соревнований по нему, а также вопрос включения в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий крупных мероприятий и соревнований по скандинавской ходьбе.